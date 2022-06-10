急性心肌梗塞患者又確診一度命危 嘉義長庚緊急援救

60多歲蔡姓男子平常身體健壯，服用降血壓藥控制血壓，日前突然感覺胸口悶痛，同時合併冒冷汗暈眩想吐。日前由家人陪同，到嘉義長庚急診就醫，經醫師檢查後研判為急性心肌梗塞（STEMI），需接受手術，與安排加護病房住院治療。

同時又執行絕急新冠肺炎PCR篩檢，結果為確診陽性個案，經過醫療團隊立即啟動新冠肺炎患者急性作業流程，安排專用電梯直達心導管室啟動搶救程序，所幸作業即時，目前已恢復健康，預定近期出院。

心臟內科醫師王博章說，心肌梗塞是一種急性且非常嚴重的心血管疾病，原因在於冠狀動脈阻塞導致氧氣和養分無法輸送到它所供應的心肌細胞，會造成心臟組織永久受損壞死，嚴重時甚至休克或心臟衰竭死亡。

王博章說，當時真的是與死神賽跑，心導管團隊全身穿著隔離衣進行手術，視野與設備的操作都受到嚴重影響，有賴之前心臟內科定期與急診醫學科、感染管制師等醫療團隊定期演練，這次才能順利的完成搶救任務。

內科部長鍾昌珉表示，近期本土疫情蔓延，嘉義縣累積確診民眾已經超過2萬5000例，面對疫情快速升溫，嘉義長庚積極投入備戰，目前已陸續擴增專責病房與專責加護病房到近200床規模，為嘉義縣主要新冠肺炎治療機構，醫院會以最高規格因應急重症醫療及緊急醫療，以維護在地鄉親健康安全。

急診醫學科副院長蕭政廷指出，近期確診陽性個案較多，紛紛湧入急診尋求治療，為了能夠快速提供必要的醫療協助，目前各專科都動起來投入急診與專責病房治療作業，針對不同的緊急病況啟動各項應變程序，除心導管、腦中風等緊急治療團隊外，也加強產婦與兒童的治療因應。