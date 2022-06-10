獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

彰化基督教醫院長陳穆寬上任後與多名醫師爆發解聘爭議，衛福部醫事司已於周三正式發函彰基，並要求2周內提出說明。不過，據了解，因契約期滿而被離職的彰基醫師近日再添一名，肝臟移植名醫陳堯俐已接到院方發給「契約期滿通知書」，確定於6月30日期滿後將離開，之後可能轉戰台中榮總或中山醫學大學附設醫院服務。

有讀者向本報表示，陳堯俐已於醫院門診貼出院方給他的「契約期滿通知書」，通知書寫著彰基與他於6月30日契約期滿不再續約，要求他於6月30日前交回員工識別證、通行卡等，辦妥離院手續。

不具名的彰基前醫師說，去年開始，院長陳穆寬即調走肝臟移植小組專科護理師，也不准其他科別醫師幫忙，形同停止移植小組運作，從去年至今彰基很少進行肝臟移植，陳堯俐契約期滿預計帶走移植團隊約5至6人，包括專科護理師、藥師、資深主治醫師等。

對於陳堯俐離開彰基後的動向，一度傳出，他要前往母校、高雄醫學大學附設醫院執業，但最後仍選擇到同樣是中部地區的中榮或中山附醫服務。對於其中轉折，一名醫界大老表示，陳堯俐在彰基深耕30多年，病患多在中部，且高雄有台灣肝臟移植第一把交椅的陳肇隆，留在中部執業是最好的決定。

據了解，彰基院長陳穆寬上任後已有許多醫師、護理師離職。其中被迫離職的有轉職中國醫藥大學附設醫院的有前眼科主任陳珊霓、即將到中山醫學大學附設醫院看診的的前皮膚科主治醫師邱足滿、轉任至秀傳醫院的前耳鼻喉科醫師蕭信昌等人。

另有許多醫師紛紛離開彰基，包括轉職沙鹿光田醫院的有專長肝膽胃腸科的彰基前副院長孫茂勝、專長腎臟內科的前內科部長張家築等人，轉任秀傳醫院的有專長血液腫瘤的前副院長張正雄、負責醫管的副院長陳秀珠等人，更有許多醫師選擇自行開業。

衛福部常務次長石崇良說，目前已要求彰基提出相關報告及說明，也會請邱足滿、蕭信昌兩名醫師提出說法，首先了解此次事件為個案或系統性問題，如果有需要待疫情趨緩後，將針對財團法人醫院管理制度及對人事考核、升遷、迎聘、晉用等，進一步的了解及全面性檢討。

衛福部醫事司長劉越萍表示，衛福部已於周三正式發函，要求彰基2周內報告說明，關於醫院管理情形及解聘醫師程序，讓衛福部進一步了解，但若為院方涉及霸凌醫師，這應屬於勞動部管轄。

台北市醫師職業工會與立委洪申翰將於今天於立法院舉行「防疫救人卻成勞權孤兒 主治醫師不續俜 呼籲主管機關動起來」記者會，與院方爆發爭議的彰基皮膚科主治醫師邱足滿現身與會。工會表示，此爭議突顯主治醫師長年不受勞動法規保障的困境，呼籲衛福部及勞動部應盡速提出具體措施，也呼籲立法院盡速通過「醫療法」修正案，保障全體受僱醫師勞動權益。