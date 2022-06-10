梅雨季進入尾聲 彭啟明：降雨可望趨緩

昨天鋒面北移加上結構減弱改變，全台的雨勢顯著減緩許多，也有更多間歇空檔時間，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天鋒面更往北移，不過海峽上仍有些水氣，台灣西半部沿海較不穩定，上半天很容易有雨勢。而西南風環境仍持續，預期午後仍有熱對流發展。

彭啟明說，明後天鋒面仍在台灣北方海面，西南風配合上鋒面前緣水氣，仍稍不穩定，有局部陣雨發生機會，但相較於過去幾天梅雨鋒面盤據台灣時的全面降雨已經緩和不少，仍要稍微留意午後靠山區仍有午後陣雨發生，閃電等對流胞發展仍有可能發展局部旺盛的大雨。

而比較大的差別，就是溫度會回溫，陽光有更有機會露出，南部在過去幾天都還有23-32度，溫度會再回升，北部較為顯著，過去幾天涼涼的，這幾天將轉為偏悶熱，有機會到24-30度，開始逐漸熱起來。

彭啟明表示，下周大致上鋒面持續北移，不過仍南北擺盪，大致上不至於再度盤據台灣上空，不過台灣受到偏南風到西南風影響，西半部雲量較多，偶爾有些局部短暫陣雨，山區午後有熱對流發展並且向北部、東半部擴散降雨的機會，天氣逐漸轉趨夏季型態，溫度會再上升，轉趨炎熱。

彭啟明說，這周的梅雨鋒面連續下了四天，相當顯著，這是影響台灣的第三波梅雨鋒面，滿滿的從5月中到6月中，很符合典型的梅雨季特性。不過從各種預測來看，今年的梅雨季進入尾聲，接下來就看太平洋高壓勢力如何延伸，目前還不夠穩定，要完全掌控仍需要一段時間，但大致上台灣的天氣有進入初夏的味道將越來越明顯。

梅雨季進入尾聲，彭啟明說，太平洋高壓增強，也代表颱風季的開始，目前尚沒有颱風發展的跡象，今年目前為止仍是反聖嬰現象發展，但屬於弱的反聖嬰，下半年也有逐漸反轉的趨勢，對於颱風未來發展如何仍有待觀察。