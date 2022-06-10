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滯留鋒徘徊明天仍劇烈天氣 吳德榮：周日晚起天氣好轉

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在台灣附近南北徘徊，今天強度較弱，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；明天較強，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局特報。

他說，周日滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，晚起天氣好轉，降雨停歇。今天北部22至30度，中部23至32度，南部23至33度，東部21至32度。

吳德榮表示，下周一、周二滯留鋒在台灣北部海面；西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意極端高溫、36度以上的出現；迎風面中南部易降雨，山區午後亦有局部陣雨。

他說，下周三、周四鋒面接近，台灣附近水氣增多，大氣很不穩定，有利對流系統發展，仍有明顯雨勢，尤其在午後，需持續密切觀察。

今天有局部短暫陣雨或雷雨的機率；明天有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
今天有局部短暫陣雨或雷雨的機率；明天有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

吳德榮 氣象局

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