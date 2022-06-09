名人衣櫥接力開箱讓愛循環 助流浪毛孩不挨餓

台灣動物緊急救援小組本月起與女性時尚社群電商平台「PopChill」合作，邀請100位名人，進行「百大名人衣櫥接力開箱」活動，集合100位名人號召力，以1天1位接力開箱衣櫥方式，連續100天，將這些名人的二手閒置衣物上架公開義賣，所得挹注在全台超過2萬隻流浪貓狗飼料經費。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，聯合國2017年起不斷推動愛護地球的永續目標，此次與今年初才新上線的「PopChill」女性時尚社群電商平台合作，推出名人二手衣開箱活動，希望讓民眾用對待地球最友善消費方式，買下名人特殊私藏衣物，不但符合環保概念，也能發揮愛心幫助流浪動物，有多重意義。

PopChill團隊表示，與台灣動物緊急救援小組聯合舉辦的「浪毛孩不挨餓，百大名人二手衣公益」在6月登場，集合100位名人力量，1 天1位接力開箱衣櫥，連續百天，希望讓愛滾動。

據統計，每一件二手衣物買賣，相當於能減少5.7公斤碳排放量，PopChill藉這次二手衣義賣活動，除帶動環保消費意識外，也兼具時尚和永續，避免資源浪費，預估整體捐贈金額可達百萬。

台灣動物緊急救援小組表示，組織所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，出發點是讓全台無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，將飼料分送往全台逾150個弱勢貓狗收容園區，有超過2萬隻毛孩子受惠。

近年來，台灣動物緊急救援小組也投入改善貓狗園區的收容環境，已完成10多個整建優化工程，改善毛孩子生活品質。