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確保飼料供應及糧食安全 農委會招標採購3萬公噸稻穀

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會公告辦理111年第1批政府安全存糧3萬公噸稻穀採購。本報資料照片
農委會公告辦理111年第1批政府安全存糧3萬公噸稻穀採購。本報資料照片

因應新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈、俄烏戰爭引發國際局勢動盪等不確定緊急事件發生，部分糧食生產大國開始思考限制出口措施，為穩定國內飼料供應並確保糧食安全，農委會表示，下半年將規畫再釋出舊期公糧稻穀19萬公噸，同時透過公開招標方式採購3萬公噸稻穀，補充政府安全存糧。

農委會農糧署表示，稻米為我國最重要農作產業且為國人主食，依據「糧食管理法」規定，政府應於國內適當場所儲備不低於三個月稻米消費量安全存量，目前法定安全存量標準為30萬公噸糙米量，截至本年5月底，我國稻米公糧庫存約55萬公噸；另111年第1期稻作已從5月初開始進入收穫期，國內稻米供應無虞。

但為補充國內飼料原料需求，農糧署表示，本年度下半年規畫再釋出舊期公糧稻穀19萬公噸，為機動因應隨時緊急需求，因此公告辦理市場採購稻穀案。

農糧署說，111年預計從市場採購5萬公噸稻穀，本次先行辦理第1批政府安全存糧3萬公噸稻穀採購，後續視市場供需情況增加採購次數，考量稻穀採購後須納入公糧管理，因此投標廠商資格設定為公糧業者，其遍及全國各地，且具有實際承辦公糧業務經驗與能力，有助於政府後續管理及運用公糧稻穀。

採購案將於111年6月10日刊登於政府採購網辦理招標文件公開閱覽，並訂於6月16日上午同步辦理實體與線上廠商說明會。

稻米 農糧署 農委會

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