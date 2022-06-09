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1期水稻收入基本型保險 投保期間延長至6月24日
農委會今年第1期作開辦水稻收入保險，迄今已投保19.4萬件、面積超過13.2萬公頃，投保率達86%；有農民反映因農忙未能於投保期間完成投保，農委會表示，為使種植水稻農民均能獲得本保險基本保障，基本型保險投保期間自即日起延長至6月24日止。
農委會表示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險費由農委會全額補助，理賠基準為各鄉、鎮、市、區產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。至於產量減產原因，除天然災害颱風、豪雨等造成損失外，亦包括疫病、蟲害等因素都在本保險保障範圍。
農委會說明，只要是實際從事稻作農民，均可投保水稻收入保險，尤其是基本型保險農民無須繳納保險費，完成投保程序即可獲得保險保障，尚未投保農民可把握時間投保，又考量各地種植收成期間不同，農民如已收割完成，仍可檢附申報種稻單據或切結書，證明一期稻作有實際種稻事實辦理投保手續。
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