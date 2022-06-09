快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1期水稻收入基本型保險 投保期間延長至6月24日

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會今年第1期作開辦水稻收入保險。圖／本報資料照片
農委會今年第1期作開辦水稻收入保險。圖／本報資料照片

農委會今年第1期作開辦水稻收入保險，迄今已投保19.4萬件、面積超過13.2萬公頃，投保率達86%；有農民反映因農忙未能於投保期間完成投保，農委會表示，為使種植水稻農民均能獲得本保險基本保障，基本型保險投保期間自即日起延長至6月24日止。

農委會表示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險費由農委會全額補助，理賠基準為各鄉、鎮、市、區產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。至於產量減產原因，除天然災害颱風、豪雨等造成損失外，亦包括疫病、蟲害等因素都在本保險保障範圍。

農委會說明，只要是實際從事稻作農民，均可投保水稻收入保險，尤其是基本型保險農民無須繳納保險費，完成投保程序即可獲得保險保障，尚未投保農民可把握時間投保，又考量各地種植收成期間不同，農民如已收割完成，仍可檢附申報種稻單據或切結書，證明一期稻作有實際種稻事實辦理投保手續。

保險 農民 農委會

延伸閱讀

確診用藥理賠 七家保險從寬處理

彰化水稻穗稻熱病 陳吉仲：水稻收入保險損失2成可補助

水稻收入基本型保險 農民免繳費政府全額補助

淡雅飄香好滋味 水稻「臺東35號」非專屬技術授權

相關新聞

滯留鋒徘徊明天仍劇烈天氣 吳德榮：周日晚起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在台灣附近南北徘徊，今天強度較弱，...

睡在雲霧飄渺仙境裡 「蟬說：霧繞」以野奢露營及味蕾與部落相遇

車子從竹東出發彎彎繞繞、在山林小徑還要1個多小時的路程，突然一陣雲霧飄渺襲來，甚至快看不見前方道路；彷彿穿透過雲層來到一處被綠色環抱的仙境，蟬說：霧繞的招牌才出現。

真心換絕情？台鐵工會斥交長承諾變調、預告衝突將再起

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日指出，工會希望勞資雙方進行理性溝通，但交...

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

彰化基督教醫院長陳穆寬上任後與多名醫師爆發解聘爭議，衛福部醫事司已於周三正式發函彰基，並要求2周內提出說明。不過，據了解...

亞洲最佳旅遊目的地 台北5度獲獎

美國商務旅遊雜誌「環旅世界」（Global Traveler）8日公布年度「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最...

台鐵勞資爭議再起？ 交通部：下周確認公司化子法草案

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日一早就發出聲明，指交通部對子法協商態度封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。