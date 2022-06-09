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屏風山避難山屋 人力揹負建材740次終完工

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
太魯閣國家公園境內的屏風山避難山屋。圖／內政部提供
太魯閣國家公園境內的屏風山避難山屋。圖／內政部提供

太魯閣國家公園境內的屏風山，因沿途地形難度素有中橫四辣之首的稱號，為降低意外的發生及提供山友舒適的休憩環境，內政部自2019年起規畫興建避難山屋，採用人力揹負740次的方式，將總重量約18.5噸建材運輸上山，終於在今年1月正式開放申請使用。

內政部說明，過去屏風山登山路徑上並無山屋，山友必須自備營帳或挑戰一日單攻往返的方式進行攀登，加上山徑升降落差大等大自然潛藏的風險，導致山域意外事件頻傳。

為改善此情形，營建署選定海拔約2050公尺，距中橫登山口約6.3公里，單趟步行約需5小時的屏風松針營地，興建可容納32人，包含生態廁所、休憩與交誼等空間的避難山屋。

內政部表示，由於受到地形環境的限制，建材搬運雖經新闢路徑閃避崩塌陡峭地形，部分路段仍須沿濕滑山壁而行，施工難度相當高，加上疫情與天候等因素，工程歷經7次流標，才找到具相關經驗、專業能力與意願的廠商興建，並於去年底竣工。

內政部指出，國家公園身負自然保育的責任，屏風避難山屋的興建，以「永續」為理念核心，透過低碳排放、構材回收再利用、機能空間模組化等設計概念，使用國產無塗裝杉木及鍍鋅方管構造，取其輕量且易於組裝保養維修的優點，便於後續管理與維護；並設有乾濕分離的生態廁所1座，利用含分解菌種的木屑或腐質土與糞便充分混合促進分解，也不需額外沖水或添加化學藥劑，減少環境衝擊。

內政部表示，配合行政院山林開放政策，國內登山健行的風氣越來越興盛，營建署從2019年起推動「國家公園山屋整體改善計畫」，預計在2024年底完成30座山屋整建改善（含既有山屋整建19座及新建11座）。

有關材料機具運輸部分，除地面人力揹負外，空勤總隊也會結合常年訓練架次，持續協助支援空中運輸，齊力打造安全並兼顧環境永續的山屋，內政部也提醒，山友使用時應保持環境整潔，務必將垃圾及廚餘帶下山，親近山林之際，勿忘守護大自然環境永續。

內政部 太魯閣國家公園 山友

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