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梅雨鋒面飄忽不定 今明雨較緩、周六雨偏多
中央氣象局預估，今、明兩天梅雨滯留鋒面逐漸北移及西南風影響，台灣西半部地區有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及馬祖、金門、澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象局預報員官欣平說，今日鋒面北移，因此全台雨勢比較緩，但鋒面飄忽造成雨勢波動，仍要注意午後雷雨；他也說，今、明兩天雨勢較緩，周六鋒面來到台灣上空，屆時中部以北容易出現降雨。
氣象局說，11日、12日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，11日中部以北有局部大雨發生的機率。13日至15日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，15日北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
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