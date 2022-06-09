快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅雨鋒面飄忽不定 今明雨較緩、周六雨偏多

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局說，周六較容易出現降雨。本報資料照片
中央氣象局說，周六較容易出現降雨。本報資料照片

中央氣象局預估，今、明兩天梅雨滯留鋒面逐漸北移及西南風影響，台灣西半部地區有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及馬祖、金門、澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報員官欣平說，今日鋒面北移，因此全台雨勢比較緩，但鋒面飄忽造成雨勢波動，仍要注意午後雷雨；他也說，今、明兩天雨勢較緩，周六鋒面來到台灣上空，屆時中部以北容易出現降雨。

氣象局說，11日、12日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，11日中部以北有局部大雨發生的機率。13日至15日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，15日北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局 梅雨

延伸閱讀

連3天梅雨造成嘉義縣山區多處路坍落石樹倒 雨勢緩搶修

梅雨影響全台 周末雨勢漸緩

鋒面滯留台灣雨勢到入夜 氣象局指這縣市要特別注意

各地持續大雨 專家指梅雨這天才遠離台灣

相關新聞

滯留鋒徘徊明天仍劇烈天氣 吳德榮：周日晚起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在台灣附近南北徘徊，今天強度較弱，...

睡在雲霧飄渺仙境裡 「蟬說：霧繞」以野奢露營及味蕾與部落相遇

車子從竹東出發彎彎繞繞、在山林小徑還要1個多小時的路程，突然一陣雲霧飄渺襲來，甚至快看不見前方道路；彷彿穿透過雲層來到一處被綠色環抱的仙境，蟬說：霧繞的招牌才出現。

真心換絕情？台鐵工會斥交長承諾變調、預告衝突將再起

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日指出，工會希望勞資雙方進行理性溝通，但交...

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

彰化基督教醫院長陳穆寬上任後與多名醫師爆發解聘爭議，衛福部醫事司已於周三正式發函彰基，並要求2周內提出說明。不過，據了解...

亞洲最佳旅遊目的地 台北5度獲獎

美國商務旅遊雜誌「環旅世界」（Global Traveler）8日公布年度「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最...

台鐵勞資爭議再起？ 交通部：下周確認公司化子法草案

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日一早就發出聲明，指交通部對子法協商態度封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。