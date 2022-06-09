基隆城市博覽會明開幕 國光客運推這路線遊基隆最方便

基隆城市博覽會將明日盛大開幕，主辦單位鼓勵參觀民眾多加利用大眾運輸工具前往。國光客運今日表示，基隆營運路網包括基隆台北直達車1813等近20條路線與支線，終點站就是國門廣場主展場，搭配活動期間市府新闢六條接駁專車以及市區公車所有路線免費搭乘，方便轉乘前往正濱漁港與海科館等其他展區。

國光客運說，1813路線往返台北車站與基隆國門廣場，全程行駛市民高架道路與中山高速公路，去程只有停靠起迄兩站點，是台北市區最短時間抵達基隆的直達車，比起自行開車能節省尋找停車位的時間與費用。

國光客運也說，1813路線是基隆通勤上班族族往返台北的主要交通工具之一，雙北等外地民眾搭乘前往基隆，剛好與基隆在地人反方向互補，班次密集座位充裕，尖峰時段每隔10分鐘即有一班車，中南部民眾搭乘高鐵抵達台北站後可以無縫轉搭。

國光客運說，1813路線終點站基隆國門廣場，即是非常適合散步觀海的基隆港，遠眺西岸山腰基隆地標，另一頭是交通樞紐放射狀市區公車循環站，又緊鄰廟口夜市商圈，排隊人氣小吃攤與特產店密布，再加上城博會期間每天加碼三場水舞聲光秀，歡迎民眾踴躍搭乘前往1813等路線參加城博會各項活動。