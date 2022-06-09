全部落97%確診 1919食物銀行啟動確診者關懷計畫

今年4、5月台灣本土疫情進入高峰，確診與居家隔離者人數驟增。基督教救助協會指出，位於新竹尖石鄉的武漢部落，全部落13戶、75人確診，確診率高達97%，幾乎封閉部落1個月，疫情期間，基督教救助協會1919食物銀行發起全台的「Covid-19社區確診者關懷計畫」，透過各地服務中心發放快篩劑、提供生活必需品，為受困家庭送來及時雨。截至8日已關懷235戶。

基督教救助協會表示，不少靠打工領時薪的弱勢家庭若染疫、居家隔離，生計就會陷入困境，基督教救助協會全台13間實體食物銀行，除主動將物資親送到無法前來領取的受助戶，同時也發起「Covid-19社區確診者關懷計畫」，透過各地服務中心發放5000戶、每戶3劑快篩試劑，並主動發掘社區有困難的確診家庭，提供生活必需品，截至6月8日已關懷235戶。

今年疫情嚴峻期間，各縣市政府幾乎都有發送居隔關懷包，因此1919食物銀行並未開放防疫食物包申請，而是以社區確診者關懷者計畫取代，急難家庭則仍可申請1919急難救助金，長期生活困難者也可申請食物包。基督教救助協會說，由於去年訊息傳開，近期疫情爆發後，求助電話不斷，甚至曾1天接到上百通。

位於新竹尖石鄉的武漢部落，5月初全部落13戶、75人陸續確診，確診率達97%，福堂1919服務中心牧師蓋努瓦旦表示，整個部落幾乎封村1個月，當時僅剩1位志工倖免，便負起為採購全部落物資的重責大任，「族人大多靠打零工維生，長達1個月沒有工作，根本沒錢買食物和生活用品，還好救助協會發起了社區確診者關懷計畫，送來及時雨。」

而疫情嚴重的雙北都會區，也有許多需要救助的弱勢家庭。南港加倍愛1919實體食物銀行張其東牧師說，有一案家同住9人，全家陸續確診，幾乎一個月無法出門，也沒有收入「我們除了親送原本每月案家要來實體店領取的物資外，還附送消毒水、溫度計，並提供居隔期間的生活必需品。這些物資來的正是時候，不然他們一家9口就要斷炊了。」

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，目前正值疫情高原期，何時趨緩尚未可知，但對靠打零工維生的弱勢家庭而言，疫情無疑讓他們原本艱難的生活更加雪上加霜，呼籲社會大眾一起支持1919食物銀行，陪生活陷入困境的弱勢家庭平安走過疫情。