醫師分享與聾啞人士視訊門診 感嘆仍有狀況需克服

全台確診人數飆高，視訊確診的人也愈來愈多，不過習以為常的視訊通話，對聾啞人士而言卻不是那麼簡單，桃園聯新國際醫院副院長賈蔚也分享了與聾啞患者視訊看診經驗，經過比手畫腳最終選擇用紙筆方式仍比不上實體門診方便，最後仍跟患者說加油，也讓他感嘆視訊門診還有許多細節需改善。

賈蔚在臉書分享，近期與聾啞人士視訊看診的經驗，起初畫面都相當清楚，不過患者卻遲遲沒反應，查看網路連線也相當順暢，此時對方才緩緩舉起一張白紙寫著「醫師，我是聾啞人士」。

賈蔚表示，他並不覺得這有什麼稀奇，真有什麼不同便是需付出比一般病人多3至5倍的時間去了解他們的病史，不然，他們不會得到和其他病人一樣的醫療品質；在實體診療過程中，靠著「比手畫腳+寫出關鍵字」和聽語障朋友溝通，也沒遇到太多困難。

不過視訊看診又是另一回事，小小的螢幕當賈蔚面對鏡頭時，患者只看的到他的頭，手比其他身體部位完全看不到，若全身入鏡卻又因距離太遠無法清楚看到患者表情，最後索性用原子筆寫字卻因字體太細且要不斷對焦，否則看不清楚問題。

賈蔚指出，花了很多時間，他們2人都相當無奈，或許在實體面對面診療過程時，這些障礙不會過度放大，有「很大」的空間手足舞蹈，就算字寫得再潦草，錯字再多，醫病的另一端也容易體會，完全不會有焦距問題，最後也只好寫個加油，替他打氣。