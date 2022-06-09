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國健署「長者量六力」Line帳號 自我檢測防失能

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署今舉辦「HPA 長者量六力 LINE 」上線記者會。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦「HPA 長者量六力 LINE 」上線記者會。記者許政榆／攝影

台灣2025年邁入超高齡社會，預估屆時國內將有2成、約470萬的65歲以上長者，為預防長者衰弱與失能，國健署根據世界衛生組織（WHO）「長者整合性照顧指引」，設計「長者量六力」Line官方帳號，長者防疫期間透過簡單居家評估，及早發現功能異常可就醫。

長輩延緩失能6大功能指標，包括認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱。奇美醫院老年醫學科醫師蔡孟修表示，雖台灣人壽命不斷延長，但國際上更重視「未失能的健康餘命」，若老人家要健康老化，就要在當活動功能出現異常時，及早介入。

蔡孟修表示，上述「六力」都是相互牽連，像是有長者出現認知衰退，進而影響食慾吃不下，體力也下降，經過醫師評估後，發現是甲狀腺問題，透過醫療介入後改善病況，連帶著食慾、體力也恢復。

蔡孟修指出，過往醫療院所針對慢性病長者回診時，多用複雜且細節的延緩失能評估量表，來追蹤長者疾病變化，但受疫情影響，許多長輩不敢來醫院回診，甚至家人也久久才回家一次，難以精準掌握長者目前的健康狀況，雖現在有視訊門診可以使用，但也很難及早發現。

「長者健康不是只在醫療院所，更提前回到個人或家庭來關心。」蔡孟修說，許多長者因疫情延後就醫，大多為時已晚，國健署研發「長者量六力」Line官方帳號，簡單好操作的介面，讓長者在家自我評量，也提醒家屬應該多協助幫忙注意長者健康。

蔡孟修說，因為此功能並不代表醫療上檢測數據，若檢測異常，不代表真的有問題，像是有長者測驗「活動力」有狀況，其實只是某關節疼痛問題，經過復健治療即可恢復，因此建議檢測異常後應轉介醫院幫忙評估。

老化造成的功能衰退常常被忽視，許多民眾將聽不清楚、走路變慢、健忘、無力等現象視為正常又合理。蔡孟修說，長者整合性照顧評估，除了65歲以上高齡者，55或60歲長者也可提前做，建議每3個月進行一次檢查，若幾次檢測都沒問題，也可以半年或一年再做檢查。

「長者量六力」Line官方帳號設計有5亮點，包括「介面簡單操作」14題評估題目、「多元語音評估」國語、台語、客語及英語4種語言語音功能、「健康資訊分類」、「資源地圖運用」查詢居家附近提供運動及營養課程據點資訊、「健康資料連結管理」若自我評估異常，可查詢居家附近提供長者功能評估的醫療院所。

掃描QRcode加入「國健署HPA長者量六力」好友（或點入https://lin.ee/mYuv4LE下載），進入後先進行「長者資料註冊」，可做「自評測驗」填寫14題目檢測六力，測驗APP中設計國語、台語、客語及英語4種語言語音功能；若檢測異常，可點選「資源地圖」尋找居家附近提供長者功能評估的醫療院所，或尋找居家附近的運動、營養、預防延緩失能、長者C據點等。

掃描QRcode加入「國健署HPA長者量六力」LIne好友。圖／國健署提供
掃描QRcode加入「國健署HPA長者量六力」LIne好友。圖／國健署提供

進入Line「國健署HPA長者量六力」，先註冊後再做評量，並尋找居家附近長者評估相關院所，也可觀看醫療保健資訊影片。圖／國健署提供
進入Line「國健署HPA長者量六力」，先註冊後再做評量，並尋找居家附近長者評估相關院所，也可觀看醫療保健資訊影片。圖／國健署提供

APP「行動功能」測驗中設計國語、台語、客語及英語4種語言語音功能，可按照圖示進行，以計時器計算。圖／國健署提供
APP「行動功能」測驗中設計國語、台語、客語及英語4種語言語音功能，可按照圖示進行，以計時器計算。圖／國健署提供

「國健署HPA長者量六力」LIne好友中根據六大項目分類資訊，讓民眾好瀏覽。圖／國健署提供
「國健署HPA長者量六力」LIne好友中根據六大項目分類資訊，讓民眾好瀏覽。圖／國健署提供

檢測異常民眾可透過「資源地圖」查詢居家附近院所進一步檢查評估。圖／國健署提供
檢測異常民眾可透過「資源地圖」查詢居家附近院所進一步檢查評估。圖／國健署提供

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