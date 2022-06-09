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3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

影／時力立委反對環保專責人員可兼消防職安

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
時力立委陳椒華（左二）今舉行記者會，反對環保署讓空水廢毒環藥等環保專責人員可兼消防與職安業務，批評環保署修法可能圖利業者，且惡化勞動環境。記者潘俊宏／攝影
時力立委陳椒華（左二）今舉行記者會，反對環保署讓空水廢毒環藥等環保專責人員可兼消防與職安業務，批評環保署修法可能圖利業者，且惡化勞動環境。記者潘俊宏／攝影

時力立委陳椒華今舉行記者會，反對環保署讓空水廢毒環藥等環保專責人員可兼消防與職安業務，批評環保署修法可能圖利業者，且惡化勞動環境。

陳椒華表示，五月中即表態反對，且要求環保署辦北中南公聽會，讓勞工參與表達心聲，但環保署卻縮為2場，且在平日白天舉辦讓勞工難以參加，希望環保署能針對此法案關係厲害人，即乙級以下環保專責人員加開一場在周末舉辦的線上視訊會議，且要發文通知領有乙級以下專責人員證書者線上參與。

時力立委陳椒華（左）今舉行記者會，反對環保署讓空水廢毒環藥等環保專責人員可兼消防與職安業務，批評環保署修法可能圖利業者，且惡化勞動環境。記者潘俊宏／攝影
時力立委陳椒華（左）今舉行記者會，反對環保署讓空水廢毒環藥等環保專責人員可兼消防與職安業務，批評環保署修法可能圖利業者，且惡化勞動環境。記者潘俊宏／攝影

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