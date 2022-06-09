統一發票3-4月200萬特獎 澎湖喜來登酒店開出

澎湖唯一五星級的喜來登酒店開出111年3、4月統一發票新台幣200萬元特獎，這也是酒店營運7年來首度開出百萬大獎，幸運兒在藝品店花了275元購買吊飾紀念品，就將大獎抱回家。

澎湖喜來登酒店副董張翔閎告訴中央社記者，每期開出的統一發票，有好幾億張，能夠獲得大獎，實在不簡單，111年3、4月統一發票AB-99194290獲得200萬元特獎，能獎落澎湖，並由佳朋開發所轄喜來登酒店的藝品店來開出，是酒店近7年營運以來的第一次，非常難得。

國稅局澎湖分局長鄭梅幸表示，澎湖福朋喜來登酒店開出111年3-4月期統一發票特獎200萬元，表達祝賀並感謝公司全力配合開立雲端發票，實為澎湖優質旅宿業商家，10日還將舉辦「發票存雲端 環保又好康」租稅宣導活動。

喜來登酒店表示，這名幸運的房客是3月到澎湖旅遊並入住酒店，21日中午時分在1樓藝品店，花了275元購買3個吊飾紀念品，準備回家送給小孩，發票存在雲端，幸運獲得特獎200萬元。