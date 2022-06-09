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44年前的台北車站長這樣 農航所將展示珍貴航空照
農林航空測量所表示，6月11日將在台北記憶倉庫，辦理「空照時光機：古早味的3D視覺」活動，配合現場影像展活動展出的歷史照片，將老照片顯現成立體的模樣，在觀看同時也能了解影像中的資訊及拍攝背景，彷彿穿越時光走廊回到過去。
本次活動航照影像主要選自農航所與作家黃同弘合作出版「不可見的台灣」及「地景的刺點」兩本書籍，早期台灣航空照片的拍攝目的，包括調查全國森林資源、配合國家糧食政策稻米轉作、防風沙的海岸林種植等。
活動還加碼展出台北車站附近早期的航空照片，當時的火車尚在地面上奔馳著，一條條的鐵道清晰可見；還有調度火車使用的扇形車庫及圓形調度轉車盤，卻不見現代的台北火車站。
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