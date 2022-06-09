女生淋浴別邊小便！醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生在洗澡的時候可能會做很多事情，無論是洗頭或是除毛，甚至是小便，但有一位美國物理治療師卻警告女生不要在淋浴時邊小便，這不僅僅是一個壞習慣之外，嚴重還有可能損壞骨盆底，而且隨著年紀越長越嚴重。

根據外媒報導，美國一名物理治療師艾麗西亞Alicia Jeffrey-Thomas警告，「小習慣可能會導致巨大的後果」，她在抖音TikTok發文說，女性如果在淋浴的時候邊小便，「可能會對骨盆健康有害」，她說明，當膀胱充滿尿液時，會傳送訊號給膀胱壁，進而發送信號提醒大腦要該上廁所了，之後聽到流水聲，就有可能會產生連結，每當洗澡時，大腦就會產生想尿尿的念頭。

艾麗西亞說，女性的骨盆本來就跟男性不同，原先就不適合站著小便，女性的骨盆底不適合完全放鬆，往後若像是打開水龍頭、或是洗碗時聽到水流聲，大腦潛意識產生連結，會產上「想上廁所」的念頭，嚴重恐影響膀胱導致「漏尿」的情況，長久下來導致尿意無法排乾淨，上年紀可能後可能會更嚴重。

艾麗西亞建議女性還是坐在馬桶上小便最好，另外她也指出，上廁所時如果過度用力，半懸空在馬桶上，都會影響膀胱的健康，她也建議大家可以從現在開始練習，在洗完澡「沒有水聲」後，再坐上馬桶小便，防止骨盆底功能障礙上身。