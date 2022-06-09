加強減碳作為、善盡人權義務 民團對台塑提3大訴求

多個民間團體今天上午在台塑公司股東會會場外舉辦記者會，要求台塑提出更明確的淨零路徑與措施，同時也要回應在海外投資造成的人權、環境侵害；團體代表也以股東身分進入會場發言，向台塑股東說明台塑在氣候、人權議題上的表現若不能積極改善，不只影響企業永續經營，更嚴重拖緩淨零轉型，呼籲股東監督台塑永續表現，並要求台塑善盡企業環境與人權義務。

民間團體對台塑集團提出三大訴求，要求提出符合升溫1.5攝氏度情境的短中長期減碳目標，跟上國際同業腳步；要求台塑集團明確支持氣候法修正，包含符合國際標準的碳定價政策，不該拖淨零轉型後腿；要求台塑立刻履行人權義務，針對河靜鋼鐵廠設立、汙染事件及後續營運，進行環境與人權盡職調查，並與當地利害關係人進行有意義對話。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，台塑集團公開承諾2050年達到碳中和、2030年排碳量比2007年減少35%，但以台塑集團公開資料計算，2030年只會比2019年減量24%，比聯合國政府間氣候變化專門委員會提出的2030年比2019年減排43%目標差距非常大。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，依據FTSE Russell（富時羅素）與倫敦政經學院共同發展的「轉型路徑倡議」評比，台塑工業因未支持國內與國際政策以減緩氣候變遷，亦未揭露其參與產業公會與同業組織在氣候議題的立場，並確認這類組織的氣候政策與公司的立場一致，僅被評為第三等級，落後巴斯夫、杜邦、LG 化學國際同業；相關國際評比顯示，台塑工業若不思改進，將面臨國際ESG投資趨勢邊緣化的風險。

環境權保障基金會研究員孫興瑄表示，台塑在美國路易斯安納州的塑膠廠被聯合國人權專家稱為環境種族歧視，在越南的台塑河靜鋼鐵廠在2016年造成當地最嚴重的海洋汙染，侵害人民工作權、健康權、環境權等基本人權，越南政府對異議者的鎮壓也間接造成公民與政治權利侵害。至今台塑仍沒有給予受害者應得的賠償，更沒有針對在當地造成的負面影響進行公開透明的影響評估及補救。

環境法律人協會秘書長、台塑越南河靜鋼鐵廠海洋汙染事件律師團成員郭鴻儀表示，越南政府對出面爭取權利的越南居民以破壞社會秩序為名逮補拘禁或限制行動自由，律師親自到越南與受害人簽署委任狀並拍照、錄影存證，最高法院仍要求越南人民必須到我國越南外館進行委任狀驗證，無非是逼居民羊入虎口。

台塑回應，將於2022年6月發布「氣候風險評估報告書」，首次完整揭露台塑面對氣候變遷的風險與機會，依據國際TCFD撰寫指引及流程，鑑別出中高風險的項目包括極端氣候風險洪災淹水及長期乾旱缺水，台塑皆有相對應策略，TCFD報告書將於6月底前完整公布於網站上，股東可自行上網瀏覽。

台塑表示，已規畫減碳路徑，2025年減碳20%，2030年減碳40%，2050年邁向碳中和為目標，未來將透過燃煤朝向低（零）碳能源轉型、節能減碳循環經濟、提高再生能源用量及其他減碳措施，以達成漸進式減碳目標。