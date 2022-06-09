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「PXGo!全聯線上購」618檔期最高8%回饋 快手搶神券萬元商品只要618元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「PXGo!全聯線上購」今年應戰電商年中大促，推出「618荷包解封吧！」系列活動。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!全聯線上購」今年應戰電商年中大促，推出「618荷包解封吧！」系列活動。圖／全聯福利中心提供

「PXGo!全聯線上購」今年也加入618電商年中大促戰局，自6月10日至6月16日搶先推出超過50家品牌聯合促銷暖身慶，滿額享8.8折；週末使用PX Pay儲值金支付，全站消費單筆每滿1,000元贈800福利點（不含小時達），還有分批取冷藏乳飲滿600元送600點；箱購館/預購館單筆消費滿1,000元現折100元等優惠。

緊接著，於6月17日至6月20日連續4天火力全開，不僅「PXGo!全聯線上購」全站消費使用PX Pay儲值金支付每滿1,000元贈800福利點，眾多生鮮雜貨暢銷商品限時爆殺、分批取OFF COFFEE冰美式、冰/熱拿鐵寄杯組合買30送30，還有箱購館及預購館滿額享8.8折，「小時達館」再加碼滿千贈618福利點。

會員於活動期間登入「PXGo!全聯線上購」即可參加「618扭一發」免費扭蛋抽獎遊戲，中獎率100%，每會員帳號每日限玩乙次，有機會獲得最大獎8萬福利點。另外還有每日中午12：00、晚上20：00還會限量開搶今年最神券，有機會將按摩椅、實用廚電、洗衣機、海洋拉娜乳霜等萬元夢幻逸品用618元輕鬆買回家。

歡慶「全聯小時達」外送服務拓點突破500家，即日起至6月23日，凡至平台上單筆消費滿600元即送300元折價券，同時，「全聯小時達」也攜手12位懂吃、懂生活的KOL端出12道料理提案，近期將有專屬捷運列車驚喜出沒於板南線、淡水信義線、松山新店線，只要下班坐上捷運掃QR Code，食材一鍵打包下單，到家就到貨，立即輕鬆煮。

「全聯小時達」喊出全新「方便生活 一鍵送達」口號，攜手12位懂吃、懂生活的KOL端出12道料理提案。圖／全聯福利中心提供
「全聯小時達」喊出全新「方便生活 一鍵送達」口號，攜手12位懂吃、懂生活的KOL端出12道料理提案。圖／全聯福利中心提供
「全聯小時達」專屬捷運列車驚喜出沒於板南線、淡水信義線、松山新店線。圖／全聯福利中心提供
「全聯小時達」專屬捷運列車驚喜出沒於板南線、淡水信義線、松山新店線。圖／全聯福利中心提供
下班坐上捷運掃QR Code，食材一鍵打包下單，到家就到貨，立即輕鬆煮。圖／全聯福利中心提供
下班坐上捷運掃QR Code，食材一鍵打包下單，到家就到貨，立即輕鬆煮。圖／全聯福利中心提供

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