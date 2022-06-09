慈濟醫院開發治療腦瘤新藥 亞洲學會分享成果
花蓮慈濟醫院攜手三軍總醫院神經外科團隊，在總主持人林欣榮帶領下，執行開發中的新藥 Cerebraca® Wafer治療惡性腦瘤臨床試驗，林欣榮接受亞洲神經外科學會邀請，視訊分享臨床試驗與成果，並將研究成果發表於國際癌症專門期刊「Cancers」。
慈濟醫院表示，院長林欣榮接受受亞洲神經外科學會長加藤庸子邀請，8日晚間8點30分視訊，於亞洲神經外科學會分享臨床一期試驗與成果，相關內容公布於網路串流媒體平台YouTube。
惡性腫瘤持續高居國人十大死因之首，根據美國癌症協會、美國腦瘤病例登錄中心統計報告，每年估計約有2萬的腦瘤新病人，台灣每年約有400名惡性膠質腦瘤新病例。
慈濟醫院指出，其中的「多型性神經膠母細胞瘤」是惡性的原發性腦部腫瘤，1個月內最快可長大16倍，且手術切除腫瘤後的復發率高，病人需要反覆進出醫院治療。醫學上現有治療惡性腦瘤的常規療法，包含手術治療、放射線治療及化學治療，效果有限，急需開發新一代療法。
跨院醫療團隊開發Cerebraca® Wafer新藥，目前治療復發惡性腦瘤的臨床試驗，正在花蓮慈濟醫院、三軍總醫院及台中榮民總醫院執行與招募受試者。
林欣榮指出，臨床試驗的收案對象為三、四級復發惡性腦瘤患者，於手術切除腫瘤後植入Cerebraca® Wafer，再輔以化療藥物替莫唑胺治療，期望利用新藥毒殺術後殘存的惡性腦瘤細胞，減少化療藥抗藥性，可望讓免疫細胞一同加入抗癌。
亞洲神經外科學會（Asian Congress of Neurological Surgeons，ACNS）成立於1993年，以提高亞洲神經外科技術水平，並統一協調亞洲神經外科的發展為設立宗旨。每年吸引超過400位國際頂尖醫師學者參與會議，近年來因應疫情，已舉行超過200場的線上會議，透過網路連結全球的神經外科醫學研發能量。
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