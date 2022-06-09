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120公斤重新竹工程師鼾聲如雷 竟患重度睡眠呼吸中止症

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
如有出現睡眠呼吸中止症的症狀、危險因子，請盡早就醫。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
如有出現睡眠呼吸中止症的症狀、危險因子，請盡早就醫。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

新竹一名40多歲的陳姓工程師，因工作繁忙缺乏運動，身高176公分、體重高達120公斤，因長期鼻塞影響睡眠品質，不僅上班、開車都常打瞌睡，也常被老婆抱怨鼾聲如雷。新竹馬偕診療發現男子罹患重度睡眠呼吸中止症，進行呼吸道多層次微創手術，解決困擾他多年的鼻塞毛病。

新竹馬偕紀念醫院耳鼻喉科醫師楊少槐說，陳姓工程師前來求診，經過詳細的頭頸部理學檢查、X光攝影和咽喉內視鏡檢查，發現他BMI38.7肥胖、鼻中膈彎曲鼻肉肥厚、同時伴有扁桃腺腫大、軟顎後空間狹窄和舌根肥厚塌陷。

另透過手術前睡眠檢查報告，發現陳男鼾聲每小時142次，呼吸中止（AHI）高達每小時107次，血氧濃度低至61%，深度睡眠占整體睡眠時間僅10%，診斷罹患重度睡眠呼吸中止症。因阻塞位置合併鼻部、口咽部和舌基部，決定採呼吸道多層次微創手術。

陳姓工程師接受多項手術治療，術後2周恢復正常飲食，一個月後內視鏡檢查鼻腔通暢、軟顎後空間擴大，舌根塌陷改善。

手術成功完成，醫師再一次進行陳姓工程師的睡眠檢查報告，發現其呼吸中止（AHI）改善至每小時6次（正常人睡眠中止次數為每小時5次以內，病患已接近全癒），最低血氧濃度往上升到88%，深度睡眠占比提升為27%。

陳先生鼻塞困擾根治，讓他相當滿意。他說，打鼾情形與睡眠品質大幅改善，白天工作時精神飽滿，之前連開車停等紅綠燈時都會打瞌睡，現在完全不會，老婆也不再因如雷的鼾聲而失眠，不用再戴耳塞睡覺，夫妻倆終於可以安心睡個好覺。

楊少槐說，人清醒時因上呼吸道的肌肉會產生持續性張力，讓呼吸道維持通暢，不致於造成打鼾，但有些人在入睡後會因種種原因，出現呼吸道肌肉失去張力而塌陷的狀況，氣流經過狹窄癱軟的軟顎和舌根後空間造成摩擦震動而形成打鼾聲，此時為呼吸道部分阻塞。另據統計，台灣60%的男性和40%的女性有經常性的打鼾。

楊少槐也說，打鼾、失眠、白天精神不濟、嗜睡、晨間頭痛喉嚨乾燥、夜間頻尿、注意力不集中、記憶力減退、脾氣暴躁、體力下降、性功能障礙等都是睡眠呼吸中止症症狀，若程度達到中重度恐因長期缺氧造成心血管慢性發炎，提醒盡早至耳鼻喉科和胸腔科接受詳細的檢查。

陳先生術後終於不再受鼻塞困擾，打鼾情形與睡眠品質大幅改善，白天工作時精神飽滿。圖／新竹馬偕醫院提供
陳先生術後終於不再受鼻塞困擾，打鼾情形與睡眠品質大幅改善，白天工作時精神飽滿。圖／新竹馬偕醫院提供
陳先生術前內視鏡檢查發現，其鼻中膈彎曲鼻肉肥厚，同時伴有扁桃腺腫大、軟顎後空間狹窄等問題。圖／新竹馬偕醫院提供
陳先生術前內視鏡檢查發現，其鼻中膈彎曲鼻肉肥厚，同時伴有扁桃腺腫大、軟顎後空間狹窄等問題。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕紀念醫院耳鼻喉科醫師楊少槐呼籲，如有出現睡眠呼吸中止症的症狀、危險因子，請盡早就醫。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕紀念醫院耳鼻喉科醫師楊少槐呼籲，如有出現睡眠呼吸中止症的症狀、危險因子，請盡早就醫。圖／新竹馬偕醫院提供

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