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彰基醫院「白色巨塔」風波不斷 他點背後關鍵：醫療品質怎麼會好

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化基督教醫院「白色巨塔」風波不斷延燒，皮膚科醫師邱足滿出面控訴被院方無預警解聘。記者林敬家／攝影
彰化基督教醫院「白色巨塔」風波不斷延燒，皮膚科醫師邱足滿出面控訴被院方無預警解聘。記者林敬家／攝影

彰化基督教醫院的「白色巨塔」風波持續延燒，彰基皮膚科醫師邱足滿於4日出面控訴，她在彰基服務25年之久，卻在退休前夕遭院方解聘，並以此為由拒絕支付她32萬元退休金，其丈夫醫師蕭信昌同樣曾在彰基服務，也在7日直指院長陳穆寬帶頭霸凌、孤立員工，還下令禁止他執刀。種種爭端讓醫界開始思考如何立法保障醫師權益，律師呂秋遠也發文建議應將醫師納入勞動基準法的保障範圍，否則類似事件只會不斷重演。

呂秋遠昨（8）日在臉書發文，針對近來甚囂塵上的彰基白色巨塔提出建議，他認為事件的根本原因在於主治醫師不適用勞基法，因此院方可以任意不續聘，醫師卻無法在法律上有任何主張。他指出，相比在2019年9月開始受到勞基法保障的住院醫師，責任更重大的主治醫師卻被以「自主性高、工作態樣多元」為由不納入保障範圍，導致主治醫師與院方之間，形成了一種詭異的委任關係，而不是僱傭關係。

呂秋元解釋，衛生福利部起先認為，如果讓主治醫師成為勞基法的規範對象會影響病人權益，譬如病人無法要求醫師履行責任制、交接班頻率增加，照顧延續性不佳、臨床時數受限、醫師教學意願降低等，所以目前只打算修醫療法，讓醫師的權益可以在醫療法增列專章。

不過呂秋遠主張，把主治醫師納入勞基法才是保障醫病關係的最好方式，「每次都要醫師相忍為國、撙節成本，卻不考慮醫師在醫院高層的鬥爭下，會不會過勞、薪水會不會太低，只會想著，病人權益不能受損、醫院成本不能太高、健保預算不能提高，那請問，主治醫師過勞，醫療品質會好？」。

對於此次爭議，台灣皮膚科醫學會也發表公開聲明力挺邱足滿，學會指出類似案例在醫院裡其實層出不窮，醫院不續聘主治醫師通常不給予任何理由，僅須主張「主治醫師不受勞基法保障」、「雙方間為委任契約關係」，即可片面宣稱解聘程序合法，而醫師則沒有任何救濟管道。

聲明中也提及，衛福部雖曾於2019年提出醫療法修正草案，研擬「醫療法勞動權益專章」，內容涵蓋工時、職災、契約、保險、退休等規範，明訂所有醫療機構必須遵守規範並給予主治醫師足夠的保障，違反時將給予行政處罰。然而醫療法修正案因COVID-19疫情突然爆發被擱置至今，因此他們也想藉此機會呼籲衛福部盡快立法，還給主治醫師一個合理、安心的工作環境。

彰化 勞基法 衛福部 呂秋遠 醫師

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