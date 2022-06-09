台鐵慶135歲生日 局長杜微宣示今年目標準點率破95%

今天適逢一年一度的鐵路節，台鐵局於上午舉辦鐵路節暨台鐵135周年慶祝大會。台鐵局長杜微致詞時說，台鐵推動安全改革精進計畫已頗有成效，列車準點率提升、事故數也有降低，今年目標是準點率突破95%，盼能創下歷史新高。

據台鐵統計，過去10年的準點率平均是93.4%，其中2018年發生重大事故因此準點率曾降到92%，經過精進改善，今年1月至5月的準點率有94.8%，全年目標則要突破95%，盼能達到歷史新高。

杜微也說，台鐵從去年6月開始安全改革精進計畫，重大事故跟前一年同期間相比，由7件降到1件，一般事故從51件降到40件，一般故障事件則是從583件降到556件。他坦言，台鐵安全改革有很大努力空間，而且安全改革正加速進行，近一年推動SMS安全管理系統並接受第三方驗證，要提供給旅客更安全的服務。

在鐵道觀光推展部分，杜微說，這塊版圖已積極擴展中，雖然受疫情影響，但去年到今年的觀光列車開行班次、旅客人數及營收都創下新高，包括鳴日號、鳴日廚房、環島之星、郵輪式列車等，累計約超過2萬旅客搭乘，較前一年同期成長超過5成，營業額超過2億，是未來重要的努力目標。