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6月10日「天赦日」！今年僅6天 命理師報補財庫、迎好運最佳時間

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
6月10日是天赦日，命理師楊登嵙提醒民眾祭祀時間、供品種類與方式。本報資料照片
6月10日是天赦日，命理師楊登嵙提醒民眾祭祀時間、供品種類與方式。本報資料照片

6月10日是農曆俗稱的「天赦日」，今年僅有6天，命理師楊登嵙說，民眾可在天赦日向玉皇大帝請求赦罪，不論是在住家門前焚香，或是到廟宇都可以，謹記最佳祭祀時間是清晨5時至下午3時，搭配適當供品、手寫懺悔文，即可補財庫、迎來好運，錯過6月10日，下一次天赦日要等到8月23日。

命理師楊登嵙說，根據古書記載「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）」，可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的罪孽。

他說，天赦日是補財庫、迎好運的好時機，最佳祭拜時間是明天早上5點至下午3點。需準備的供品包括，清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

他說，拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

他說，今年的天赦日有6天，6月至8月的話，只有2天，錯過6月10日的天赦日的話，要等到8月23日（農曆7月26日），再來就是10月22日、11月7日，若想利用天赦日補運的民眾，可掌握時間祭祀。

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