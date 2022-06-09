快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

退休40年司機員端節不忘請假 王國材勉台鐵發揮敬業精神

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部長王國材（左）今天出席鐵路節慶祝大會，頒發感謝狀給資深員工。記者盧逸峰／攝影
交通部長王國材（左）今天出席鐵路節慶祝大會，頒發感謝狀給資深員工。記者盧逸峰／攝影

今天適逢一年一度的鐵路節，台鐵局於上午舉辦鐵路節暨台鐵135周年慶祝大會。交通部長王國材致詞時提及有一名退休40年的老司機員，因失智忘記自己已退休，在上周端午連假還特地到彰化務段請假，讓他非常感動，並以此勉勵台鐵員工要發揮敬業精神，也盼公司化能帶來嶄新的台鐵。

王國材說，未公司化的台鐵局，受行政法規限制了營運自主空間，還有1500億的負債，這是何等沉重、也讓經營越發困難；而去年發生的太魯閣號意外，更讓人看到台鐵的安全課題，因此必須改變。

王國材說，台鐵公司化後有8成的問題都能自主決定，不用像過去一樣層層上報，也建立了安全委員會的體制，但安全改革現在就要開始做，把SMS系統做好，這樣在2024年掛牌時就有基礎。

基層人員關注的薪資過低問題，王國材則允諾會研擬對策，增加員工留任的擔任基層主管的意願。他說，協商時只要是對公司、對員工好的意見都會盡量接納，他會跟大家站在一起完成台鐵改革。

台鐵公司化 王國材 交通部長

延伸閱讀

航太園區、鐵路高架化工程牛步化 嘉義縣議員批

王國材認台鐵2024年可漲票價 先改善2關鍵

台鐵公司化後服務媲美高鐵？王國材直指2問題要先改善

視察台北港 王國材期勉發展離岸風電及智慧物流

相關新聞

滯留鋒徘徊明天仍劇烈天氣 吳德榮：周日晚起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在台灣附近南北徘徊，今天強度較弱，...

睡在雲霧飄渺仙境裡 「蟬說：霧繞」以野奢露營及味蕾與部落相遇

車子從竹東出發彎彎繞繞、在山林小徑還要1個多小時的路程，突然一陣雲霧飄渺襲來，甚至快看不見前方道路；彷彿穿透過雲層來到一處被綠色環抱的仙境，蟬說：霧繞的招牌才出現。

真心換絕情？台鐵工會斥交長承諾變調、預告衝突將再起

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日指出，工會希望勞資雙方進行理性溝通，但交...

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

彰化基督教醫院長陳穆寬上任後與多名醫師爆發解聘爭議，衛福部醫事司已於周三正式發函彰基，並要求2周內提出說明。不過，據了解...

亞洲最佳旅遊目的地 台北5度獲獎

美國商務旅遊雜誌「環旅世界」（Global Traveler）8日公布年度「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最...

台鐵勞資爭議再起？ 交通部：下周確認公司化子法草案

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日一早就發出聲明，指交通部對子法協商態度封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。