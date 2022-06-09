退休40年司機員端節不忘請假 王國材勉台鐵發揮敬業精神

今天適逢一年一度的鐵路節，台鐵局於上午舉辦鐵路節暨台鐵135周年慶祝大會。交通部長王國材致詞時提及有一名退休40年的老司機員，因失智忘記自己已退休，在上周端午連假還特地到彰化務段請假，讓他非常感動，並以此勉勵台鐵員工要發揮敬業精神，也盼公司化能帶來嶄新的台鐵。

王國材說，未公司化的台鐵局，受行政法規限制了營運自主空間，還有1500億的負債，這是何等沉重、也讓經營越發困難；而去年發生的太魯閣號意外，更讓人看到台鐵的安全課題，因此必須改變。

王國材說，台鐵公司化後有8成的問題都能自主決定，不用像過去一樣層層上報，也建立了安全委員會的體制，但安全改革現在就要開始做，把SMS系統做好，這樣在2024年掛牌時就有基礎。

基層人員關注的薪資過低問題，王國材則允諾會研擬對策，增加員工留任的擔任基層主管的意願。他說，協商時只要是對公司、對員工好的意見都會盡量接納，他會跟大家站在一起完成台鐵改革。