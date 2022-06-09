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治療惡性腦瘤新藥 視訊分享試驗與成果

中央社／ 花蓮縣9日電

花蓮慈濟醫院攜手三軍總醫院神經外科團隊，在總主持人林欣榮帶領下，執行開發中新藥Cerebraca® Wafer治療惡性腦瘤臨床試驗，研究成果已發表於國際癌症專門期刊Cancers。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，院長林欣榮受亞洲神經外科學會會長加藤庸子邀請，8日晚間透過視訊，於亞洲神經外科學會分享臨床一期試驗與成果，內容公布於網路串流媒體平台YouTube。

目前Cerebraca® Wafer治療復發惡性腦瘤的臨床試驗正在花蓮慈濟醫院、三軍總醫院以及台中榮民總醫院執行與招募受試者中。

林欣榮指出，臨床試驗的收案對象為三、四級復發惡性腦瘤患者，於手術切除腫瘤後植入Cerebraca®Wafer，再輔以化療藥物替莫唑胺（Temozolomide,TMZ）進行治療，期望利用Cerebraca® Wafer進行藥物緩釋毒殺術後殘存惡性腦瘤細胞，減少惡性腦瘤的化療藥抗藥性。

惡性腫瘤持續高居國人十大死因之首，根據美國癌症協會（American Cancer Society, ACS）以及美國腦瘤病例登錄中心（Central brain tumor registry, CBTRUS）的統計報告顯示，每年估計約有2萬筆的腦瘤新病人被確診，台灣每年約有400名惡性膠質腦瘤新病例。

其中，多形性神經膠母細胞瘤是相當惡性的原發性腦部腫瘤，1個月內最快可長大16倍，且手術切除腫瘤後的復發率高，常使病人需要反覆進出醫院接受治療。醫學上現有治療惡性腦瘤的常規療法，包含手術治療、放射線治療及化學治療，效果非常有限，急需新一代療法的開發。

亞洲神經外科學會（Asian Congress of NeurologicalSurgeons ,ACNS）成立於1993年，以提高亞洲神經外科技術水平，並統一協調亞洲神經外科的發展為設立宗旨。每年吸引超過400名國際頂尖的神經外科醫師學者參與會議，近年來因應疫情舉辦線上會議，至今已舉行超過200場的線上會議，透過網路連結全球的神經外科醫學研發能量。

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