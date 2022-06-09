運動傷害權威葉文凌 助香港導演重返足球場

香港資深電影人蔡繼光熱愛踢足球，去年底定居台灣，今年75歲的他每周都會到球場報到3天，這幾個月以來卻飽受膝關節疼痛之苦。在求診台灣運動醫學重要推手、羅東博愛醫院長暨骨科醫師葉文凌，完成膝關節鏡手術後，他感謝也很高興自己可以走路，再次重返足球場。

熱愛踢足球的導演蔡繼光表示，對他而言，電影與足球同等重要，即便從電影事業退休、搬來台灣，也經常到足球場運動。他的膝關節連續幾個月出現不適，因此在朋友引薦之下，來到骨科醫師葉文凌的診間，被診斷是前十字韌帶受傷合併膝軟骨骨折，並接受膝關節鏡手術。

骨科醫師葉文凌是足球員出身，專長於關節鏡手術、運動傷害。他表示，蔡繼光的膝關節傷害，是透過關節鏡微創手術，完成韌帶重建與軟骨移植；由於膝關節鏡手術傷口小、疼痛少、復原時間短、隔天即可出院，約1個月後就可慢慢回到足球場上活動。

蔡繼光在完成膝關節鏡手術後，膝蓋疼痛的狀況緩解，讓他覺得神清氣爽。原本以為得在病床躺上幾天，他在術後隔日就能下床走動、生活自理沒大礙，「我不覺得自己可以走得出去，以為要坐輪椅，很高興自己可以走路了。」

羅東博愛醫院指出，膝蓋關節是人體最大的關節，活動度大，可承受人體10倍體重。膝關節周遭有4條韌帶，分別在膝關節前、後，前、後十字韌帶則呈X狀交錯於膝關節內；其中又以前十字韌帶最容易受傷，運動員一旦受傷，輕者膝蓋腫脹，嚴重者疼痛難耐。