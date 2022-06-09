鄭明典：雨沒全停但趨緩 彭啟明說仍要提防對流發展

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今晨雲量仍多，雨也還沒全停，但趨勢上已經緩和下來了。雨後，山區道路仍有風險。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天的環境和過去幾天略有不同，雖然台灣上空水氣仍多，各地也都還有雨勢，但鋒面的位置逐漸北移，整體結構也較為鬆散一點，預期整體降雨強度會減弱，降雨空檔會增多一些，不過仍要提防，前幾天的較強的中小尺度對流胞，伴隨閃電雷擊，仍可能有發展機會，不過相對於過去幾天會零星許多。

彭啟明說，周五、周六、周日鋒面會再逐步北移，變化會更大一點，降雨會再趨緩，中部以北的氣溫會更回溫一些，過去幾天南北風交會，北風加上有雨勢，中部以北顯著較涼，溫度20-25度間，是很舒適的溫度。

而中南部，越往南則還是顯著的偏西南風，溫度則在24-32度間，顯著偏濕暖，甚至潮濕悶熱感覺很明顯。隨著鋒面北移，南部會再回溫一兩度，北部則是將逐步有顯著改變，將轉為偏熱的環境。

彭啟明說，未來幾天到下周，梅雨鋒面將重整在浙江到長江流域附近盤據，台灣就完全落在鋒面前緣，將是顯著的西南風環境，加上太平洋高壓有西伸趨勢，很類似端午節那幾天炎熱晴朗，但有午後雷陣雨型的夏季天氣。

彭啟明說，其中南部沿海要留意可能有早晚時，西南風和海陸風環流發展的對流陣雨，山區也偶有熱對流發展。東半邊的台東及花蓮要留意可能有氣流過山等沉降氣流發生，有時會較熱一些。

彭啟明表示，大致上這波在未來幾天對台灣影響將進入尾聲，今年第三波影響台灣的梅雨鋒面將告一段落，將進入夏季型態。

彭啟明說，今年這三波梅雨鋒面的特性都不大一樣，但累積降雨量及降雨時數都屬於同期偏多，滿滿的從5月中下到6月中，也有些局部區域的短延時強降雨，雖有零星災情，還沒有非常極端全面的暴雨災情，但對於許農作物還是不小的水傷，這種天氣還是謹慎為宜。