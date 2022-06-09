快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

作家劉軒臉書發文與老婆確診 釣出吳淡如驚回一句話

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自劉軒臉書
擷自劉軒臉書

作家劉軒昨(8)日在臉書發文，證實自己和老婆都確診，在經過新冠病毒PCR檢測後，屬於無症狀的輕症型確診案例。劉軒說，他們全家在隔離期以讀書為樂，還寫了長文分享書籍，釣出作家吳淡如也留言回應：「你真的了不起，確診可以寫這麼長，為你鼓掌！表示真的是很輕的症狀」。

劉軒說：「今天我有壞消息和好消息，還有一個大好消息。壞消息是：我和老婆都確診了。Cardin今天開始發燒，我們趕緊約了PCR檢測，結果出來，我們兩人都中標！接下來的行程全取消，乖乖待在家裡囉！」他慶幸自己目前算輕症，在家和全家人一起隔離，並表示隔離的幾天剛好可以讀書，並分享諸多套書。

該文引來兩千多人按讚，並有逾百則留言，釣出作家吳淡如也留言：「你真的了不起，確診可以寫這麼長，為你鼓掌！表示真的是很輕的症狀」。還有朋友回應：「我看你還是社群裡很活躍啊！Take care 多休息喔！」劉軒則回應吳淡如：「是啊我幾乎無症狀，而且老婆還說她胃口大好！這麼晚了，淡如姐不是在追劇嗎？」也向朋友表示：「謝謝！我們有很多書陪伴我們度過這幾天。」

延伸閱讀

輕症居隔者該怎麼吃？ 宜加強5大關鍵營養素攝取

確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

即便染疫 5招讓心情放晴

有症狀卻快篩陰？專家示警：出現2症狀就別忍 尤其是年輕族群

相關新聞

睡在雲霧飄渺仙境裡 「蟬說：霧繞」以野奢露營及味蕾與部落相遇

車子從竹東出發彎彎繞繞、在山林小徑還要1個多小時的路程，突然一陣雲霧飄渺襲來，甚至快看不見前方道路；彷彿穿透過雲層來到一處被綠色環抱的仙境，蟬說：霧繞的招牌才出現。

開放觀光客！「3條件」就能來台玩…1300元國旅補助7月提前上路「是為這個」

台灣觀光就要準備重新啟動！交通部長王國材週三（6/8）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時透露，觀光局已經準備好了出入境指引，即將報指揮中心核定。

作家劉軒臉書發文與老婆確診 釣出吳淡如驚回一句話

作家劉軒昨(8)日在臉書發文，證實自己和老婆都確診，在經過新冠病毒PCR檢測後，屬於無症狀的輕症型確診案例。

「安全與服務若做好」 交長：台鐵2024公司化可漲票價

台鐵公司化條例日前已經立法院三讀通過，台鐵公司預計二○二四年掛牌營運。由於台鐵票價逾廿五年沒漲，是台鐵虧損原因之一，交通...

研究證實 運動可抗疫、降低死亡率

全球新冠疫情邁入第三年，該如何展開與病毒共存的新常態生活？英國、美國、南韓、南非等國研究證實，「運動」抗疫效果好。南韓萬...

多縣市大雨農損 彰化文蛤死9成

雨彈襲全台，加上近來晴雨不定，彰化芳苑文蛤、台南後壁黑豆及大豆田，以及雲林水林地區玉米、稻米傳出災損，彰化文蛤災損高達九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。