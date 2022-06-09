作家劉軒臉書發文與老婆確診 釣出吳淡如驚回一句話

作家劉軒昨(8)日在臉書發文，證實自己和老婆都確診，在經過新冠病毒PCR檢測後，屬於無症狀的輕症型確診案例。劉軒說，他們全家在隔離期以讀書為樂，還寫了長文分享書籍，釣出作家吳淡如也留言回應：「你真的了不起，確診可以寫這麼長，為你鼓掌！表示真的是很輕的症狀」。

劉軒說：「今天我有壞消息和好消息，還有一個大好消息。壞消息是：我和老婆都確診了。Cardin今天開始發燒，我們趕緊約了PCR檢測，結果出來，我們兩人都中標！接下來的行程全取消，乖乖待在家裡囉！」他慶幸自己目前算輕症，在家和全家人一起隔離，並表示隔離的幾天剛好可以讀書，並分享諸多套書。

該文引來兩千多人按讚，並有逾百則留言，釣出作家吳淡如也留言：「你真的了不起，確診可以寫這麼長，為你鼓掌！表示真的是很輕的症狀」。還有朋友回應：「我看你還是社群裡很活躍啊！Take care 多休息喔！」劉軒則回應吳淡如：「是啊我幾乎無症狀，而且老婆還說她胃口大好！這麼晚了，淡如姐不是在追劇嗎？」也向朋友表示：「謝謝！我們有很多書陪伴我們度過這幾天。」