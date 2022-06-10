英檢一次通過！科技業主管：英檢證書、學習心是公司栽培關鍵

全民英檢一日考效率高，激起下回再戰的動力「原本，只是陪女兒一起參加全民英檢（GEPT）中級測驗，卻意外報考聽讀說寫一日考場次，獲得GEPT四項全能獎（All -Star MVP），原來我的英文程度真的還不錯！」神通資訊科技研發製造中心應用工程部資深經理李彥霏透露，這次全民英檢一日考激起她的好勝心，接下來準備再繼續挑戰中高級的一日考測驗。

她不諱言地表示，一次報名就能一日完成聽讀說寫四項測驗，這對忙碌的上班族而言非常有效率，還能準確測試出自己的英文程度，「全民英檢的中級等同於能以簡單的英語進行日常生活溝通，而依據自己曾在美國念書生活的經歷，一日考的聽讀說寫內容，的確可測出受試者於一般日常生活上的英文使用能力。」

神通資訊科技研發製造中心應用工程部資深經理李彥霏表示，這次全民英檢一日考激起她的好勝心，接下來準備再繼續挑戰中高級。 記者／林聰賢 攝影

從經營海外市場到與外籍夥伴合作，英文能力是科技業的標配提起英文在職場上的重要性，李彥霏特別有感地說：「像我們公司的事業跨足海外市場，不論是與海外的合作夥伴或與當地的員工溝通，大家的共通語言就是英文；即使你是基層員工不必出差，仍會因接觸海外業務而需要英文的書信往來；再者，科技業招攬外國人才的比例相對較高，很多公司都聘有外籍工程師，人事部也常收到海外人才投遞的履歷表，就連我們至各大院校設置招募攤位時，也常吸引來自東南亞及印度博士班學生的詢問，我們亦需以英文向他們介紹或是以英文與外籍同仁溝通。所以，英語說寫溝通力尤其重要！」

李彥霏說，英文與寫程式只是進入科技業的基本能力，對公司高層而言，喜歡的人才是擁有積極的態度與願意學習的心態。 記者／林聰賢 攝影

但李彥霏以主管的立場強調，英文與寫程式只是進入科技業的基本能力，對公司高層而言，我們喜歡的人才是擁有積極的態度與願意學習的心態。

科技業日新月異，不持續精進恐十年內被淘汰李彥霏以自己為例：「剛進神通資科時，只是單純寫程式的工程師，隨著資歷漸長及公司事業版圖的拓展，我從參與台北捷運售票系統，到現今公司自主開發出MiAIOT人工智慧物聯網平台，我都是主要成員，負責由設備到平台系統的整合串接，所以也須不斷地自我精進與學習。」

她不忘提醒嚮往科技業的社會新鮮人或在職人士：「科技業日新月異，技術及產品總是不斷地推陳出新，一旦工程師不願意持續精進，10年內很可能就會被淘汰，所以保持學習與自我精進的心態，方能成就自己成為職場上的MVP。」

李彥霏鼓勵嚮往科技業的社會新鮮人或在職人士，保持學習與自我精進的心態，方能成就自己成為職場上的MVP。 記者／林聰賢 攝影

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