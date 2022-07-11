夏天怎麼喝水才安心? 營養師教練：不只補水，更要喝好水

夏季常見午後雷陣雨、颱風帶來超級暴雨，容易影響原水的品質；然而，夏天容易流汗，需要大量補充水分，如何才讓家人喝到純淨、安心又穩定的水質？

夏天常發生暴雨汙染水源，又需大量補充水分，要特別留意喝進去的水質。 圖∕Panasonic提供

夏天需多補充水分，小心喝水「2大誤區」！

在醫學機構擔任營養師、且擁有美國運動醫學會健身教練證照的邱世昕表示：「我們的身體隨時都在流失水分！除了上廁所會將水分排出外，呼吸、皮膚毛細孔也都是水分流失的管道，但日常補充水分、維持身體的水平衡只能透過喝水，因此喝水非常重要。」

營養師教練邱世昕提醒大眾，一般喝水習慣常見的兩大誤區。 圖∕營養師邱世昕提供

然而，如何喝水?喝什麼水?也是一門學問。邱世昕提出以下喝水常見的2大誤區：

一、把水煮沸並不能去除水中雜質

你一定有這樣的經驗，打開水龍頭、把白開水煮沸放冷飲用，卻發現水的味道不是很好，甚至難以入喉?因為把水煮沸頂多只是用高溫殺除細菌，但水中雜質、自來水管中的鐵鏽並不會被去除，長期把有機化合物、重金屬殘留的水喝下肚，會有危害健康的疑慮。

二、運動完只補充白開水容易越喝越渴

劇烈運動時身體大量排汗，不僅將水分排出，也會將身體中的電解質(例如：鈉)排出，這時再大量喝白喝水，不但會越喝越渴，還有可能會因低血鈉導致水中毒。建議在進行高強度運動(重量訓練、HIIT等)後，適時補充鹼性水，幫助移除身體代謝的氫離子、乳酸等，進而提升運動效益並促進修復。

把水煮沸不能去除水中雜質，長期飲用恐害健康。 圖∕Panasonic提供

日本水專家把關，常見水汙染一次KO

每個地區的水質不同，淨水程序當然也要因地制宜。對應台灣常見的水質問題，日本水專家Panasonic一次解決！ Panasonic水商品採用獨家日本製濾芯4層過濾，把自來水廠常見添加物鋁、大樓老舊水管中含有的重金屬、蔬菜殘留的農藥、微生物汙染產生的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌……等19種有害、致癌物質一次濾淨，並經過日本JIS認證和台灣SGS測試，每一口都是過濾過的好水。

日本水專家Panasonic採用獨家日本製濾芯4層過濾，把各式有害物質一次濾淨。 圖∕Panasonic提供

先軟水再淨水，在家就能喝到甘甜純淨水

台灣有部分縣市水質屬於礦物質含量較高的硬水，喝起來口感不佳，硬水也容易讓器皿產生水垢、讓皮膚和頭髮失去光澤。Panasonic櫥下型淨水器TK-CB50擁有5重濾淨科技，台灣水質專用，先軟水再淨水，有效軟化水質，提升口感，在家就能喝到像日本一樣甘甜可口的軟水。

使用鹼性過濾水清洗蔬果，可以除去澀味，讓蔬果嚐鮮時，同時享有美味跟健康。 圖∕Panasonic提供

不只淨水，還可整水，掌握健康美味的秘訣

至於追求健康水質、經常在家開伙的消費者，可參考Panasonic鹼性離子整水器TK-AS46，不只淨水，還可調整水的酸鹼值。日常喝微鹼性電解水「鹼」單保健，用電解水冷泡茶，茶味更香濃；用鹼性水燉煮蔬菜可使食物更加入味，湯頭更甘醇，用來煮飯可增添米飯風味、口感飽滿，比用一般水煮的飯更有彈性和嚼勁，這也是日本米飯特別美味的秘密。

用接近肌膚pH值的弱酸性水洗臉，具收斂的效果。 圖∕Panasonic提供

泡牛奶、服藥可用中性水，透過日本製濾芯有效去除鉛及多種有害物質，並保留水中礦物質 ; 洗臉則使用弱酸性水，接近肌膚pH值，具收斂效果！

日本淨水專家Panasonic水商品款式多元、陣容豐富齊全，無論是講究水質的生活行家，或是用水量小的小家庭，都能找到符合需求的淨水器及整水器。簡單安裝就能讓喝水回歸健康、安全，不必在外購買瓶裝水，更環保也更新鮮！操作簡易，連長輩也能輕鬆上手！守護家人的健康，就從天天喝好水做起。

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