日系夢幻電冰箱&美型洗脫烘洗衣機~都在Panasonic概念體驗館 PoME一次Get！

想要打造宅家潔淨安心氛圍，享受與家人共處的暖心時光?就到Panasonic概念體驗館PoME，感受前所未有的夢想和舒適，淨享便利、高品味的智慧生活，讓宅家時光更愜意！

日系高機能設計，講究每個生活細節

Panasonic〈抱你〉PoME概念體驗館全新登場。 圖/聯合新聞網提供

走進位於八德路的Panasonic 概念體驗館PoME，就像來到一位日本朋友的家，處處可見日系職人匠心設計，展現超乎想像的極致高機能居家。「PoME」是「Panasonic on My Everything」的縮寫，意味著在生活中的每一處都可透過Panasonic優質產品，讓生活質感更提升，此外，「PoME」發音類似台語「抱你」，可愛的諧音瞬間拉近大眾和理想生活的距離！

Panasonic on My Everything！PoME概念體驗館完美展示日系職人匠心設計。 圖/聯合新聞網提供

高顏值Panasonic日本製電冰箱，打造新鮮美味「家的味道」

每個家庭最重要的核心就是廚房。PoME透過流暢動線規劃、櫥櫃平整化設計，將夢幻廚房完美展演。最令人心動的，就是高顏值時尚外型、功能超強的Panasonic電冰箱。

高顏值Panasonic電冰箱，大容量可裝入一整週的食材。 圖/聯合新聞網提供

別看它外觀簡約，容量可是大到裝得下一整週的生鮮食材呢！並且擁有「新鮮急凍結」功能，買回來的海鮮、肉品可以用「急凍」模式，商用等級5倍速冷凍，鎖住鮮味且保留口感，讓家人品嚐到最新鮮美味的料理。

Panasonic電冰箱同時也是料理好幫手，各式貼心設計讓做菜更輕鬆便利。 圖/聯合新聞網提供

即將要煮的食材，也可以使用「-3℃微凍結功能」保存，魚、肉不用冷凍就可以保鮮7天，料理時免退冰更方便；還可用來保存肉醬、咖哩等常備菜，想吃多少就挖多少，讓忙碌的現代人隨時都能輕鬆上菜，天天下廚不再遙不可及。更配備「智慧保濕蔬果室」和 「nanoe™ X 健康技術」，讓蔬果7天內水分不流失又抑菌，吃起來就像剛從市場買回來的那般水嫩鮮脆，還能保留蔬果營養素、讓殘存農藥更容易洗去，常保新鮮當然更健康！

使用「智慧保濕蔬果室」，就像家裡有一個微型超市，讓蔬果保持水嫩鮮脆。 圖/聯合新聞網提供

洗脫烘「優雅實力派」！Cuble滾筒洗衣機功能超強大

除了透過廚房冰箱創造空間幸福魔法，對廣大的「家事苦手」而言，一台好用的洗脫烘滾筒洗衣機，也是營造好感生活的必備家電。

超美型Cuble滾筒洗衣機，洗脫烘一次完成，外型和功能兼具。 圖/聯合新聞網提供

Panasonic日本製Cuble滾筒洗衣機，簡約時尚白色系，把衣服和空間都變美了！40°C溫泡洗，不用偏方也能把難洗的汗漬、黃垢通通洗乾淨；一鍵啟動nanoeX槽迴轉功能，不用水洗也能擊退細菌、去除異味，把吃燒烤殘留異味的衣服、冬天難乾的厚重衣物、難以用水清洗的枕頭織品通通放進去，即可輕鬆潔淨。

吃燒烤殘留異味的衣服可使用nanoeX槽迴轉功能，不用水洗也能除菌消臭。 圖/聯合新聞網提供

更棒的是，Cuble滾筒洗衣機還設計業界唯一、雙效自動槽洗淨功能，每次洗衣時，洗衣槽也同時徹底乾淨，還能抑制黑黴，避免衣服越洗越髒。洗脫烘一機搞定、省時省力又節能，堪稱是洗衣界的「優雅實力派」。

Panasonic電子衣櫥，窄型設計、小體積適合各種居家空間。 圖/聯合新聞網提供

PoME提供多元風格提案，陪你擁抱美好生活

來PoME全新概念體驗館走一趟，就能Get到各式理想居家生活的靈感，例如：在玄關放置一台Panasonic電子衣櫥，Slim窄型設計、適合擺放在各種居家空間！回家後立刻把衣物放進電子衣櫥，UV紫外線+高溫蒸氣雙重除菌，免熨燙就能除皺，是後疫情時代守護家人健康的護衣好管家。

還有各種日本進口廚具、空調、除濕機，日本最新美妝電器、樂齡提案……等。PoME概念館針對每個居家痛點提供全新風格提案，觸發生活中的美好想像，陪你探索宅家生活的無限可能！

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