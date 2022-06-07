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基隆火車減班 謝國樑要求疫情後恢復 不容變相逐步廢站

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
參選基隆市長的前立委謝國樑（中）6日下午與基隆市議員張芳麗（左）、莊榮欽（右）到基隆火車站關切台鐵減班問題。圖／謝國樑辦公室提供
參選基隆市長的前立委謝國樑（中）6日下午與基隆市議員張芳麗（左）、莊榮欽（右）到基隆火車站關切台鐵減班問題。圖／謝國樑辦公室提供

台鐵基隆站減班，有人質疑政府逐步廢除基隆火車站。國民黨徵召參選基隆市長的前立委謝國樑6日到火車站關切班次問題時說，因員工確診減班，基隆市民可以諒解，但如果疫情過後沒有恢復，就是擺明要砍掉基隆的火車班次，廢掉基隆火車站，市民絕不能接受。

謝國樑辦公室表示，今年2月行政院宣布基隆捷運計畫定案，但八堵至基隆路線未定。基隆捷運可能10年都沒法建成，沒想到還沒等到捷運，基隆可能就先被火車抛棄。基隆站停駛下午3班列車，讓人要等近兩小時才能上車，有質疑政府透過減班，達到廢除基隆火車站的目的。

謝國樑下午與基隆市議員張芳麗、莊榮欽到基隆火車站關切台鐵減班問題。張芳麗說，火車是基隆民眾長期仰賴的交通工具，台鐵減班將使原先通勤民眾權益受損。莊榮欽表示，疫情恢復後，應讓所有班次列車正常化。

謝國樑說，基隆市36萬人口中，有超過11萬人每天通勤到台北，其中有22%搭乘火車，相較於公路系統，火車不會有上下班時段交通壅塞的問題，是眾多基隆市民通勤時的選擇。台鐵因員工確診減班，基隆市民可以諒解，但如果疫情過後，沒有恢復絕不能接受的。

謝國樑表示，已經聯絡好友、立法院交通委員會召委洪孟楷，請他幫忙監督。洪已答應儘快召開協調會，務必讓台鐵班次盡速恢復正常，更不能在未來實質廢除台鐵基隆站。

參選基隆市長的前立委謝國樑（中）6日下午與基隆市議員張芳麗（左）、莊榮欽（右）到基隆火車站關切台鐵減班問題。圖／謝國樑辦公室提供
參選基隆市長的前立委謝國樑（中）6日下午與基隆市議員張芳麗（左）、莊榮欽（右）到基隆火車站關切台鐵減班問題。圖／謝國樑辦公室提供

基隆捷運 台鐵 謝國樑

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