女大生思覺失調幻聽休學 運動輔以長效針劑後重返校園

「我又沒病，為什麼要吃藥？」對許多思覺失調症病友的家屬來說，經常上演著勸服用藥所引發的爭吵戲碼，身心俱疲。醫師建議，病友接受長效針劑，維持藥物在血液中的濃度，有效保護腦部功能，進而降低復發機率，並能改善與家人親友之間的緊張關係。

據統計，百分之97處於急性期的思覺失調症患者缺乏病識感，即使經過治療，仍有六成到七成病友自認沒有生病。台灣精神醫學會副秘書長、衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，在所有疾病中，精神疾病患者的服藥順從性應是最值得注意的。

除了病識感欠佳，思覺失調症口服藥物的「肢體僵硬」、「手抖」、「動作緩慢」等副作用，或是部分藥物造成的「肥胖問題」，也常讓病友們偷偷藏藥，中斷用藥。

陳小姐就是典型個案，大二那年發病，起初抱怨宿舍室友整天監視、偷窺她的行蹤，同學在班上LINE群組中有意無意地羞辱、譏刺，最後出現幻聽，根本無法專心唸書，成績變差，只好休學接受治療。

沒想到口服藥物治療短短不到一年，胖了快20公斤，一向愛美的她經常自行停藥，沒多久又出現幻聽、情緒激動，為此，反覆住院。直到醫師建議使用長效針劑，輔以心理治療和運動，半年內甩肉10幾公斤，恢復自信，去年終於重回學園。

依照疾病盛行率推估，全台有近20萬名思覺失調症患者，但健保就醫記錄卻顯示，僅15萬名思覺失調症病友接受治療，其中能夠規律回診及用藥的比率偏低，形成眾多家庭的沉重負擔，甚至成為社會問題。

李俊宏強調，思覺失調症患者發病後的前五年為黃金治療期，及早介入治療，規律用藥，可有效避免復發，維持大腦運作及功能。國外研究證實，如能在黃金治療期，使用長效針劑，可改善藥物順從性不佳的問題，協助穩定病友腦部生理狀態，降低病情對於腦細胞與相關神經路徑的破壞及影響。

台灣生物精神醫學暨神經精神藥理學學會（TSBPN）最新專家共識，建議將長效針劑抗精神病藥物列為思覺失調症病人的治療選項之一。為此，健保署於2022年編列獨立預算逾27億元，鼓勵臨床醫師針對合適的個案優先使用長效針劑藥物，希望讓病人病情長期穩定，降低再住院率，共創病友與家屬、醫療院所和健保等三贏。

不過，給付之後，申請狀況不如預期，健保署李伯璋表示，原先規定大型醫院才能開立長效針劑藥物，後來也讓基層診所能處方，但因藥物昂貴，只要多開一些，收入表面數字變高，診所就需繳交更高的稅金，對於診所來說，一點都不划算，還可能賠錢。

李伯璋表示，幾年前，開放診所開立C肝口服抗病毒藥物時，也遇到類似困境。當時與財政部開會討論，決議在營業額中扣除肝炎藥物藥費，不會影響所得稅，才讓診所醫師樂於開藥。

李伯璋表示，最近也將與財政部會商，希望比照辦理，提高地區醫院、基層診所開藥機率，讓更多思覺失調症患者接受長效針劑抗精神病藥物，穩定病情，有機會重返職場。

李俊宏說，目前長效針劑最長可維持三個月藥效，國外甚至已經通過藥效長達六個月針劑的臨床適應症，對於「怕」回診、常「忘」吃藥的患者來說，將是一大福音，能擁有更「好」生活品質。