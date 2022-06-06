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台鐵南下區間車開到鶯歌冒煙 1247次桃園至苗栗停駛

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台鐵南下區間車開到鶯歌冒煙 1247次桃園至苗栗停駛

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台鐵南下1247次區間車行經鶯歌時發現冒煙，有乘客在PTT發文指出聞到燒焦臭味。示意圖／本報資料照片
台鐵南下1247次區間車行經鶯歌時發現冒煙，有乘客在PTT發文指出聞到燒焦臭味。示意圖／本報資料照片

台鐵南下1247次區間車行經鶯歌時發現冒煙，有乘客在PTT發文指出聞到燒焦臭味。台鐵鶯歌副站長表示，經查是該區間車的第五車廂底盤冒煙，目前狀況已經排除，已經駛離鶯歌站。台鐵則說，後續車輛返段後將會同車商共同檢查馬達異常原因。

台鐵南下1247次區間車今晚6時36分從基隆發車開往苗栗，不料行經鶯歌時發現冒煙，乘客發文說「剛鶯歌下車，車廂下車前就聞到燒焦味，下車後看到冒一堆煙。」鶯歌潘姓副站長則指出，經查是該區間車的第五車廂底盤冒煙，狀況排除後，已駛離鶯歌站。根據台鐵列車時刻，該車次延誤21分鐘，且開到桃園後就停駛。

台鐵說明，經查為1247次第五車馬達異常，將第五車隔離後，開到桃園站停車檢查依然冒煙，因此桃園至苗栗段停駛，安排旅客換乘273次。後續車輛返段後，台鐵局將會同車商現代樂鐵公司，共同檢查馬達異常原因。

台鐵 桃園 車廂

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