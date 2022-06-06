梅雨季「白蟻軍侵門踏戶」怎消滅？神人曝2法寶：讓牠們自投羅網
台灣正值梅雨季，除了連日大雨讓人心煩，潮濕天氣也會引來大批水蟻（白蟻）入侵家門，不少網友紛紛表示對白蟻頭痛不已，一名網友就發文尋求驅趕白蟻的方式，貼文釣出許多神人分享2項法寶，只要同時擺在一起使用，即可成功預防白蟻入侵。
這名網友透過臉書社團「爆廢公社」發文表示，由於正值梅雨季，只要下雨過後，家裡就會被大批白蟻大軍入侵，「還會飛到人的身上，很噁心，雖然沒有毒，但真的覺得不舒服，而且還會咬人，又是蟑螂的親戚」，希望尋求網友提供消滅或預防牠們入侵的方法。
文章曝光後，不少網友也表示「此生最恨的昆蟲之一」，也有許多人分享治蟲方法，「把燈全關掉，滅蚊燈開下去，『霹靂啪啦』聲音超療癒！」、「我都把電蚊燈放在陽台，一個晚上電死一整排」。
其中有許多網友分享特殊法寶，由於白蟻具趨光性，只要將燈光打在水上，就會吸引白蟻自投羅網，「不開主燈，放一盆水在旁邊，用一盞檯燈打在水面上就會吸引白蟻靠近」、「家裡燈都關掉只留一盞燈，燈下放一盆水，牠有趨光性」、「放一盆水加洗碗精，把其他燈光關掉，再用日光燈往水裡照，白蟻就會自己掉進去」。
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