偏鄉醫療福音 臺大金山分院內視鏡室啟用

長期守護北海岸居民健康的台大醫院金山分院，在善心人士與團體支持下，建置最先進內視鏡室，未來民眾若是有肝臟疾病及消化系統之疾病，在優質門診及精密醫療器材的雙重搭配之下，持續提供北海岸居民全面升級的醫療服務。

金寶山董事長林鬆泉致詞時表示，感謝長期守護北海岸居民健康的台大醫院金山分院，與金寶山集團一起深根地方，為民眾謀福祉，這次來協助金山醫院建置最先進內視鏡室，結合內視鏡及超音波的影像學檢查，發展優質醫療檢查治療項目，希望能夠提供偏鄉地區病患最先進的醫療服務，與卓越醫療品質，讓鄉親看醫生不用舟車勞頓跑太遠。

在開幕儀式上，台大醫院總院長也親自前來觀禮，並感謝各界善心的鼎力相助，為偏鄉醫療挹注資源，讓台大醫院能夠更盡社會責任，為偏鄉社區服務，未來民眾若是有肝臟疾病及消化系統之疾病，金山分院內視鏡室將提供初步且迅速的檢查及治療，藉由內視鏡室的全新啟用，在優質門診及精密醫療器材的雙重搭配之下，持續提供北海岸居民全面升級的醫療服務。

臺大醫院金山分院長張志豪說，特別感謝各方人員的善心善舉，讓金醫能夠給在地居民提供更高品質的醫療服務，讓民眾邁向健康幸福，更要感謝總院的大力支持，讓金山分院在這堅實的力量幫助下不斷提升，也有機會給在地居民更高品質的醫療服務，做好預防醫學，讓民眾邁向健康幸福。