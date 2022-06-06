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梅雨鋒面將近 南橫周三、周五不排除預警性封閉

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供
南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供

南橫公路受連續降雨影響，台20線105臨28.6公里處昨晚出現邊坡大量土石崩落，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段立即實施路段封閉，今天上午東向西只開放到天池段、西向東則是到埡口，中午前土石已排除，但因上方持續有落石，今天全天封閉，周三及周五再視落石狀況不排除預警性封閉。

南橫公路梅山口至向陽端今年5月有條件全線通車後，民眾上山踴躍，下雨天、疫情都不減民眾前往熱情，甲仙工務段統計，端午連假至今天每日車流量都破千，但連日降雨讓土壤飽含豐富水分，增加土石崩落危險性。

甲仙工務段長陳正偉表示，台20線105臨28.6公里處接近進涇橋，地質本身就較為破碎，邊坡易出現落石，加上路段狹窄，如果車子遇到大顆落石恐躲不開，工務段人員昨晚觀察發現該處陸續有大批落石崩落，保全人員今天上午朝巡觀察，再發現該處上方落石土石持續鬆動。

甲仙工務段人員除在先各社群公告路線封閉，也在CMS系統通報路況，另出動怪手排除落石，並由保全人員持續觀察落石狀況，接近中午12點時落石已全面排除，但因持續有落石，今天南橫高雄西端僅開放到天池，台東端開放至埡口。

蔡姓山友表示，一開始以為只是短暫封閉，後來打電話問甲仙工務段，得知今天都封閉到天池，只能折返回家，也有民眾選擇乾脆在天池段附近可停車的地方就地旅遊，他說，雖有些敗興，但還是安全至上。

陳正偉表示，本周梅雨鋒面接近，南橫公路有大雨機率，明天周二及周四為常態性管制，如果保全人員朝巡梅山口至向陽段發現持續有落石出現，不排除在周三及周五提前預警性封閉，建議民眾上山之前先查詢道路管制時間與山區路況，如果下雨山區可能會有濃霧現象，影響行車視線。

南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供
南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供
南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供
南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供
南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供
南橫公路105臨28.6公里處接近進涇橋，土質較破碎，公路總局甲仙工務段人員昨晚發現該路段大批土石崩落，今天天池至大關山隧道封閉。圖／讀者提供

落石 南橫 梅雨

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