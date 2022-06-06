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「全台最爛的路」太險惡 福壽山農場急呼別走引萬人共鳴

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
投89線力行產業道路屢坍方、路況險惡，福壽山農場呼籲民眾「不要走力行」引發上萬人共鳴按讚。圖／擷取自「福壽山農場」臉書粉絲專頁
投89線力行產業道路屢坍方、路況險惡，福壽山農場呼籲民眾「不要走力行」引發上萬人共鳴按讚。圖／擷取自「福壽山農場」臉書粉絲專頁

南投仁愛投89線力行產業道路昨又傳崩塌，今天已搶通，但因該路線坍方不斷、路況險惡，鄰近的知名景點「福壽山農場」上網疾呼「不要走力行」引發上萬人共鳴按讚，並呼籲前往該農場務必更改導航設定，避免誤闖「全台最爛的路」。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落居民出入、載運農產的必經道路，但常因颱風豪雨坍方，被稱為「全台最爛之路」，縣府近年持續挹注經費改善沿線危險路段，但成效有限，今年2月起更不斷發生傳出山壁崩塌、邊坡坍方等狀況。

其中，投89線14.3K至15.8K翠巒區段道路上邊坡向源侵蝕嚴重，幾乎逢雨必坍，連帶前後路段也傳出崩塌狀況，昨天16.8K邊坡就又大規模崩塌，雙向交通一度中斷，但經現場工程人員及重機具進行道路搶修，今已恢復通行。

工務處則表示，投89線落石路段持續擴大，現階段已派員駐守該路線，若有落石就視現況盡速搶通，後續規劃重整邊坡設置落石緩衝平台、加強排水，以貨櫃工法建置擋土牆護坡，增設遠端攝影系統及雨量監測設備做災害預警及即時通報。

此外，台中市知名景點「福壽山農場」鄰近南投仁愛鄉，不少遊客慣用導航前往，卻被引導至力行產業道路，而該路線近期屢因坍方交通中斷，且路況險惡，該農場因此上網貼文公告，對上山遊客疾呼「不要走力行」，引發上萬網友共鳴按讚。

不少走過力行產業道路的網友分享行駛經驗，直呼「可怕」、「是拿命去博」、「走過一次，人生走馬燈」、「曾被導航騙去過，真的是『慘』業道路」等，也有人興致勃勃想要挑站，該農場小編則不斷回覆留言，呼籲「人生很美好，不要走力行」。

福壽山農場貼文表示，除非有很大勇氣，不怕迷途或「刁車」，否則別嘗試走投89線力行產業道路，因其路況差、易無電信訊號，可能開到人迷路、車受損，因此前往該農場，導航務必增設合歡山武嶺為中間點，才不會誤闖「全台最爛的路」。

崩塌 落石

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