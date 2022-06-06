萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

foodpanda稍早針對會員發出通知，宣布將從6月7日起開收平台費，率先從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等指定地區開辦，針對美食外送與生鮮雜貨服務，每筆訂單另酌收3～5元平台費。

foodpanda表示，平台費是為支應營運必要成本而不得不做出的決定，未來也將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。為感謝用戶們的諒解與一直以來的支持，foodpanda也將提供所有受影響用戶1張8.5折優惠券，單筆最高可折抵60元。