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萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

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萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda宣布自6月7日起開收平台費，每筆訂單另收3～5元。圖／foodpanda提供
foodpanda宣布自6月7日起開收平台費，每筆訂單另收3～5元。圖／foodpanda提供

foodpanda稍早針對會員發出通知，宣布將從6月7日起開收平台費，率先從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等指定地區開辦，針對美食外送與生鮮雜貨服務，每筆訂單另酌收3～5元平台費。

foodpanda表示，平台費是為支應營運必要成本而不得不做出的決定，未來也將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。為感謝用戶們的諒解與一直以來的支持，foodpanda也將提供所有受影響用戶1張8.5折優惠券，單筆最高可折抵60元。

據了解，平台費收費標準將依照地區而有不同，針對美食外送與生鮮雜貨服務，北北基地區每筆訂單另酌收5元平台費、桃竹地區每筆訂單另酌收3元平台費，外帶自取服務則暫不另收平台費。而foodpanda於2021年11月起，即於新加坡、香港率先開收平台費，新加坡每筆訂單收0.29新幣（約台幣6.2元）、香港每筆訂單收2港幣（7.5台幣）。

foodpanda稍早針對會員發出通知，宣布將從6月7日起開收平台費，率先從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等指定地區開辦。記者黃筱晴／攝影
foodpanda稍早針對會員發出通知，宣布將從6月7日起開收平台費，率先從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等指定地區開辦。記者黃筱晴／攝影

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