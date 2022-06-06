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台鐵減班等2小時才有車 蔡適應：疫情影響非針對基隆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式時說，希望疫情趨緩時，台鐵優先恢復基隆原時段班次。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式時說，希望疫情趨緩時，台鐵優先恢復基隆原時段班次。圖／立委蔡適應服務處提供

台鐵基隆往台北班次減少，立委蔡適應應今天出席國門廣場啟用儀式時說，減班是受疫情影響，並非針對基隆，希望未來疫情趨緩時，台鐵優先恢復基隆原時段班次，維護搭乘台鐵旅客的權益。

基市府今天舉辦國門廣場啟用儀式，蔡適應出席時，回應媒體詢問台鐵減班問題時說，前幾天有台鐵員工投訴，司機員確診還未能休息，原因出在司機員不足。他向台鐵表達抗議，不能罔顧司機和乘客的健康。

蔡說，台鐵考量司機人力，加上疫情期間搭乘台鐵的人數減少，才有減班的措施。這個措施並不是針對基隆，而是整個西部幹線從基隆到新竹、苗栗都有減班，跟基隆捷運的規畫方案也無關。

蔡適應表示，台鐵基隆往台北發車的路線，下午2點到4點的減班幅度很大，台鐵已貼出公告周知大眾，可以到八堵或七堵轉乘東部幹線車輛，或者搭乘城際快捷公車往台北移動。他希望台鐵在未來疫情趨緩時，優先恢復基隆原時段的班次，維護搭乘台鐵旅客的權益。

基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式時說，希望疫情趨緩時，台鐵優先恢復基隆原時段班次。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式時說，希望疫情趨緩時，台鐵優先恢復基隆原時段班次。圖／立委蔡適應服務處提供

台鐵 基隆捷運 疫情

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