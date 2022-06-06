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加工食品含棕櫚油恐致癌？監委要求食藥署加強追蹤宣導

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察委員田秋堇。本報系資料照
監察委員田秋堇。本報系資料照

新版巧克力品質及標示規定，今年元旦正式上路，但依新規標示，仍無法清楚看出真正的巧克力含量。監察委員田秋堇、蔡崇義進一步調查發現，巧克力及其他加工食品中棕櫚油含量相當高，由於棕櫚油加熱脫臭過程中會產生「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」，進入人體後會產生致癌物質，但食藥署與業者開會程序卻未公開透明，要求衛福部改進。

監委表示，國際癌症協會於民國89年已宣布GEs為2A級致癌物。然衛福部原本預定於108年10月預告訂定GEs限量標準，食藥署卻於109年l月14日舉行產業聯盟說明會，與業者溝通討論後，延遲預告程序。田秋堇、蔡崇義遂於110年2月1日啟動調查，發現該次會議沒有消費者代表參與，未能通盤考量不同利害關係人意見，有違食品風險管制應進行風險溝通機制之意旨，而且會議討論過程沒有任何錄音或逐字稿紀錄，程序未公開透明，監院社會福利及衛生環境委員會審查通過調查報告，要求衛福部應檢討改進。

監委調查發現，市面上琳瑯滿目的加工食品，幾乎都含有棕櫚油，尤其是泡麵、烘焙食品及零食餅乾等，在油脂的使用上，9成以上都是使用棕櫚油。而且有關食品標示規定，須依食品成分比例含量多寡，由高至低分別標示，而棕櫚油於各食品標示順位，大多名列前茅，幾為重要成分之一。此外，速食餐廳販售的薯條、漢堡等產品，也都使用棕櫚油製造，即棕櫚油廣泛存在於食品中，因此訂定食品中GEs限量實攸關國人健康，有其必要性。

監委表示，關於嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰幼兒配方食品之GEs限量標準，於監察院啟動調查後，已於110年7月1日實施；至於食用油脂中成人GEs之限量標準，終於在今年1月26日預公告，且將於113年1月1日實施。但是，既然GEs被列為2A級致癌物質，為避免113年標準實施之前不符合歐盟標準油品轉輸入至我國，食藥署應加強追蹤宣導、採取相關配套管理措施，並輔導國內業者二次精煉等加工作業、減少GEs含量，以確保國人飲食安全。

巧克力 衛福部 食藥署

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