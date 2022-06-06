基隆捷運連辦3場說明會 民眾關切「汐科站」設在哪？

交通部鐵道局今天在新北市汐止區公所禮堂，舉辦「基隆捷運」第1階段說明會，地方民眾關注汐科站的位置，認為當初台鐵設汐科站「錯了就錯了」，但不可一錯再錯。擔任說明會主席的鐵道局主任秘書李綱回應，曾專案討論汐科站址，應往南興路設置，鐵道局會把意見轉達給負責設計施工新北市捷運局。

鐵道局今、明兩天將舉辦3場「基隆南港間通勤軌道建設計畫第1階段路線環境影響說明書公開會議」，首場上午在汐止區公所舉辦，下午在南港區公所禮堂，明天在台鐵七堵站4樓的里民活動中心。

鐵道局簡報基隆捷運第1階段自八堵到南港，從八堵平面站逐漸爬升，持續以高架方式到南陽大橋站前轉為平面，過南陽大橋站後，再以地下方式到南港站，全長約16.05公里，共設13座車站，站名暫為八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站及南港站。

汐止區文化里長余寶聰說，文化里、自強里、白雲里住戶多，民眾要走到區公所、台鐵汐科站都很遠。台鐵當初增設汐科站放在大同路，之前錯了就錯了，新的軌道建設應該要有前瞻性的眼光，政府做事情不要一錯再錯，基隆捷運汐科站應該設在南興路。

復興里長蕭素真認為，基隆捷運走汐止新台五線，會像台北市的新生、建國高架橋破壞街景，建議走地下或調整路線，像日本要到捷運站也常要走一段距離。

保長坑（1）、保長坑（2）的設站地點也受地方人士關心。崇德里長蘇宏杰表示，希望不要重蹈覆轍，重演台鐵汐科站的錯誤決策，不符合民眾實際需要，造成附近沒人搭，但想搭的人要走很遠，轉乘動線也應要妥善規畫。

茄苳里長葉雅惠認為，保長坑（2）預定地附近有30多戶，未來不論是採都市更新或共構，應與住戶事先溝通。當地茄安路不寬，從茄苳路過去是上坡，建護站體範圍擴大，出口能更接近住戶密集區。