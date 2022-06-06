一天千個60元平價鯖魚便當 陳吉仲哽咽推「零飢餓」

全球性通膨，民眾在疫情與物價飆漲的夾擊下，生活辛苦，農委會推「零飢餓」政策，其中一項是從6月13日起，在雙北32處家樂福、喜憨兒、糕菲、育成蕃薯藤忠孝庇護工廠等地，提供每日限量1000個、60元平價鯖魚幸福餐盒，不排富，人人都可買。

農委會今舉辦「零飢餓」政策記者會，包括 「擴大服務」、「響應惜食」、「公司協力」等三策略，針對現有的農漁會綠色照護站擴大供餐、在22處農民直銷站設立惜食專區、修正國內糧食救助要點擴大救助量的申請對象等等，同時今天成立零飢餓網站與專線(02-4499595)。

農委會主委陳吉仲日前表示，今年8月飼料還會再漲三成，屆時雞肉、豬肉、雞蛋還會再漲；而從去年底至今，物價早已翻揚，民眾生活壓力與日俱增。

今陳吉仲談到今天成立的零飢餓平台及專線食，一時語頓、再度哽咽表示，目前只是試辦，若將來試辦成功，希望未來只要有任何一個人挨餓，都能透過這支專線解決，現在還沒有做到，希望未來朝這方向執行，這樣才能具體解決饑餓，也展現政府該有的態度。

陳吉仲說，聯合國統計，全世界有1.93億人口挨餓，但也有三成實務浪費，不是供應不足，是分配出了問題；食農教育法今年通過，依照其中第九條，要提供安全營養足夠的糧食給國人，台灣消費者不應該有人挨餓，因此要擴大服務量能，提供溫飽，期待更多企業參與，讓力道更大；包括提供幸福餐盒、食材暖暖包(給社福、經濟弱勢)，目前用政府既有預算，後續成立平台，讓企業捐款加入。

農委會說，一天1000份60元平價鯖魚便當，由農委會提供米、蔬菜、魚肉等食材，並補足便當價差販賣，沒有目標對象，也沒有排富，想買的人都可以買，是以食農教育的角度，推廣國產食材便當；而專款專用的企業捐款專戶，會在今年8月成立。