阻絕廢棄物濫倒問題 民間今提「資源永續管理法」草案

今年台灣屢見廢棄物濫倒棄置問題，看守台灣協會起草、數十個民間團體聯署，今天共同提出「資源永續管理法」草案，希望產品供應鏈中相關業者應負起產品全生命周期責任，引導採取綠色設計、清潔生產與友善環境的商業模式，促進資源節約使用、明智運用與循環利用，並建構資源永續社會。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，環保署已經在大修廢棄物清理法，對事業廢棄物亂竄問題提出有效解方，但仍是在舊法架構下，從末端管理強化著手，源頭管理著墨有限，更未言及總量管制。有鑑於此，民間研擬出可強化跨部會合作、充實預算人力、擴大公民參與政策制定、完善資源生命周期管理、落實生產者產品責任與延伸責任的機制，以「資源永續管理法」為名，希望可以和環保署修法中的「廢棄物清理法」相輔相成。

台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光表示，台灣需要有良好法律架構，鼓勵好的業者，落實、做好真的 「資源循環」再利用，應從進出料結合稅務金流做好流向控管，更要在物質還沒變成廢棄物前，採取源頭管理措施，以減少廢棄物數量、毒性及促進循環利用。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，台灣廢棄物沒有進行總量管制，已多到無處可去，也凸顯現行的廢棄物清理法在管理上有嚴重不足，資源永續管理法立法有其必要性，行政院和立法院應正視並推動立法，杜絕非法傾倒及錯置錯用廢棄物破壞珍貴有限的農地。

台灣環境資訊協會組長陳姿蓉表示，政府應建立完善法律架構，真正落實資源生命周期管理，通盤檢討台灣廢棄物涵容總量，據此規畫廢棄物總量管制機制，設定上限及逐年減量目標，而非只是消極的從末端給予管控。

荒野保護協會氣候變遷教育委員會能源議題組組長陳雍慧表示，台灣垃圾問題愈來愈嚴重，而回收也只能暫時解決部份問題，無法從根本上解決廢棄物大量產生所帶來的嚴重環境破壞和汙染、甚至人民健康上的影響。政府應把更多資源放在源頭減量政策的落實和政策的溝通，很多飲料、乾食材、洗沐用品、清潔用品、竉物用品如貓砂等，應該可協調相關廠商和通路廣泛提供重覆填充服務，減少廢容器或包裝的產生，資源永續管理法草案就提供中央主管機關採取此類減量措施的授權。