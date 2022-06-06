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疫情高峰胸悶不想進醫院 70歲老翁差點出大事

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
70歲老翁因為喘不過氣到台南市立安南醫院就醫，醫師檢查發現左前降支幾乎完全塞住。圖／醫院提供
70歲老翁因為喘不過氣到台南市立安南醫院就醫，醫師檢查發現左前降支幾乎完全塞住。圖／醫院提供

端午過後，天氣進入炎夏，也是心血管疾病的好發時期，一名70歲老翁，最近胸悶多時，卻因為疫情嚴重，一直不想就醫，最後喘不過氣才就醫，發現冠狀動脈左前降支接近完全阻塞，導致心肌梗塞，經過心導管手術，目前已順利出院。

台南市立安南醫院心臟科醫師黃成偉表示，可能受到疫情影響，有些人不舒服不願意進醫院，拖到沒辦法時，病況已經相當嚴重，反而增加治療困難與醫護負擔。

李成偉提醒，近日台灣進入新冠肺炎疫情高峰期，加上接近夏季氣候漸漸炎熱，民眾在外辛勞工作，除了預防中暑跟防疫，有高血壓或心血管疾病的民眾，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病徵時，千萬不要避諱就醫。

黃成偉指出，這名患者曾有主動脈剝離病史，上個月因胸悶症狀在家多日，因擔心疫情嚴重遲遲未就醫，後來因喘不過氣經救護車轉送至急診，才發現病情嚴重，經心臟醫療團隊以心導管鑽石旋磨手術處理並放置塗藥支架後，已順利出院。

黃成偉說，有患者因為疫情，也不想到醫院拿藥而有停藥的情況，但有心血管疾病患者絕對不可擅自停藥，若停用抗血小板藥物則可能發生支架血栓或增加急性心肌梗塞之風險，停用心臟衰竭藥物也可能會出現肺積水呼吸衰竭等風險，停用降血壓藥嚴重時甚至可能引發腦出血或主動脈剝離。因此，再次呼籲有心血管疾病的朋友，切勿因擔心疫情而自行停止長期服用心血管藥物。

時序即將進入夏季，黃成偉醫師也提醒大家，夏季高溫炎熱會導致身體水分蒸發讓血液變得濃稠，除了會引發中暑以外，如原本已有血管狹窄病人，容易出現冠狀動脈血栓，嚴重時恐怕會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭，因此民眾宜多注意水分補充，建議每公斤體重每天至少30cc。

疫情 心血管疾病 患者

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