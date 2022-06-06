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這方法保存香蕉「多放一個月」 網友驚：一直以為不能冰
香蕉是常見的水果之一，無論是水果攤、超市，還是便利商店都能看到，不僅人人愛吃，本身也富含多種營養素。最近日本網友，就分享了如何長期保存香蕉的訣竅，讓人無時無刻，都能方便享用美味的香蕉。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「tetsublogorg」最近分享「讓香蕉保存一個月的方法」。首先買下外觀沒有任何傷痕的香蕉，接著再把香蕉一根一根拆下來，以保鮮膜確實包好之後，放進冰箱的蔬果室冷藏，如此一來就能在夏天長時間保存。
バナナを1ヶ月保存する方法— 青髪のテツ｜野菜のプロ (@tetsublogorg) June 3, 2022
①打身のないバナナを買う
②バラす
③ラップをクルクル
④野菜室へ
これだけで真夏も長期間綺麗なまま保存できます。
実際1ヶ月保存してみて皮は黒くなったものの中身は無事でした。
これから暑くなると劣化が早まるのでバナナをよく食べる人は試してみて！ pic.twitter.com/ho61YqyJTo
tetsublogorg指出，由於夏天氣候炎熱，香蕉也容易快速劣化，因此可以用這種方法延長鮮度。雖然香蕉皮因為不耐寒，在這樣的狀況下容易變黑，但可食用部位本身不受影響，放置一個月左右都還能夠品嚐。
網友們也紛紛表示「對喜歡香蕉的人是個福音」、「這樣就可以放心一次買很多香蕉了」、「吃不完也有方法解決了」、「以前都以為香蕉不能放冰箱」、「我其實一直都用這種方法保存」、「看得我趕快去把家裡的香蕉包起來」、「如果還嫌不夠久，就只剩冷凍這一招了吧」。
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