香氛產品安全嗎？消基會檢測擴香品 一成驗出有害物質

人們喜歡使用擴香或香氛產品，讓空間充滿香氣；但其中成分是否安全？大部分消費者並了解。消基會去年在雙北市隨機購賣13件擴香相關產品檢測，2件標示不符合商品標示法規定。1件檢出致癌物質甲醛、1件檢出有引發女性荷爾蒙相關癌症疑慮的塑化劑，卻無相應規範可供依循。消基會呼籲主管機關儘速訂定管理規範。

消基會今天召開「擴香相關產品調查測試標示仍有不合格、部分成分對健康有疑慮 呼籲儘速訂定管理規範」記者會。去年11、12月間，消基會在雙北市量販、生活用品店、美妝百貨及網路電商隨機採買13件擴香相關樣品，其中實體11件、電商2件，進行檢測。

結果顯示，2件標示不符合規範，還有2件檢出可能危害身體健康的成分。1件測得甲醛約60ppm，已被世界衛生組織列為致癌和致畸形物質。另1件則檢出塑化劑DEP，含量超過1萬ppm。塑化劑長期大量暴露於空間，恐引發乳癌、子宮內膜癌，對男性也有抑制生殖能力疑慮。

消基會表示，此類擴香、香氛、芳香劑類、汽車芳香劑等產品，在使用期間會持續吸入人體，成分安全攸關消費者健康，應進行全成分標示，讓消費者有選擇的權利。建議主管機關加強市售擴香產品標示稽查，抽驗市售相關產品成分安全，並公布調查測試結果，提供消費者參考。此外應調查及建立市售相關產品化學成分安全，並建立資料庫供消費者查詢。

消基會也建議，懷孕婦女、兒童、幼童、有呼吸道疾病者及體質較敏感的消費者，在不確定成分內容是否安全的情況下，應斟酌使用。