血管瘤病難發現 花蓮慈醫治療過程登國際期刊

花蓮1名婦女左眼周圍出現一塊紅點，不只凸起還持續變大，經花蓮慈濟醫院檢查是「血管瘤樣類肉瘤病」經過1個多月的治療康復。皮膚醫學中心張中興主任與醫師陳彥婷，將治療過程寫成論文，並獲醫學期刊「英國醫學期刊」刊登，讓更多人了解相關疾病。

張中興指出，這名女性患者警覺心很夠，發現眼頭旁的紅點持續異常變大，就醫檢查，沒想到她的淚腺、唾液腺、肺周圍的組織淋巴腺都被類肉瘤侵犯，若不予理會的話，視力可能會受損，進而導致失明或肺功能缺損、肺衰竭等嚴重併發症。

張中興表示，類肉瘤病會在人體各器官產生肉芽腫瘤，並影響器官功能，一般分為感染性及非感染性兩大類，其中感染性的類肉瘤，常見於肺結核及痲瘋病的病患。在經過病理組織切片檢查後，確認這名病患為非感染性的肉芽腫瘤，就以低劑量的口服類固醇治療。

「皮膚是健康之窗」，張中興說，皮膚與人體內所有臟器有關，接收臟器發出的訊息，並透過皮膚來表現，雖然這位病患病灶表現很微小，也沒有不適，但從細小之處找出病因，讓病人早期接受治療，避免後續嚴重併發症等問題。

這名病患的血管瘤樣類肉瘤病從發現到治療的過程，張中興與住院醫師陳彥婷寫成論文，並刊登在「英國醫學期刊」（British Medical Journal，BMJ）。陳彥婷說，從一開始投稿不順利，到被接受，真的很開心，鼓勵所有臨床醫師都可試著投稿。

「英國醫學期刊」創刊於1840年，是最古老的醫學期刊之一，以促進人類健康為宗旨，提供醫學知識給予執業醫師、研究人員、教育人員、一般病人、社會大眾等讀者。