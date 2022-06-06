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台中榮總防疫、醫療成果有目共睹 馮世寬慰勉打氣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
疫情緊張，台中榮民總醫院近日十分辛勞，退輔會主委馮世寬（左三）上午特別前往慰勞，並以視訊方式向第一線的醫護打氣。圖／台中榮總提供
疫情緊張，台中榮民總醫院近日十分辛勞，退輔會主委馮世寬（左三）上午特別前往慰勞，並以視訊方式向第一線的醫護打氣。圖／台中榮總提供

疫情緊張，台中榮民總醫院近日合中央和地方施打成人疫苗 、在中央公園設置篩檢及給藥得來速、自然科學博物館開設兒童BNT疫苗大型施打站等十分辛勞，退輔會主委馮世寬上午特別前往慰勞，並以視訊方式向第一線的醫護打氣。

馮世寬說，看到台中榮總全體人員的表現，他身為主委「與有榮焉」，而且中榮實施的各項防疫措施，一波接一波，不辭辛勞，獲得社會大眾的肯定，他要打從內心真的要說聲「謝謝你們，輔導會永遠與各位醫護同仁站在一起」。

院長陳適安表示，台中榮總除了中央公園的「篩檢及給藥得來速」以外，為紓解各醫院急診壓力，也承接加強型防疫旅館、設立「親子得來速」兒童專責急門診綠色通道等便民措施，並是全國最早提供快速開立抗病毒藥物的篩檢站。

他說，自5月20日以來，服務量接近滿載，就診民眾陽性率接近9成，服務人次突破1萬4000人次，PCR超過8000人次、開藥超過6000人次。5月26日「快篩陽性即確診」政策上路，中榮也立即因應，調整作業流程。6月1日起，中榮配合政策，開設「科博館兒童疫苗大型接種站」，累計施打1萬8000支疫苗，有效提升對5至11歲兒童的保護力，只要人民有需要，台中榮總就會在。

疫情緊張，台中榮民總醫院近日十分辛勞，退輔會主委馮世寬（右）上午特別前往慰勞，並以視訊方式向第一線的醫護打氣。圖／台中榮總提供
疫情緊張，台中榮民總醫院近日十分辛勞，退輔會主委馮世寬（右）上午特別前往慰勞，並以視訊方式向第一線的醫護打氣。圖／台中榮總提供
疫情緊張，台中榮民總醫院近日十分辛勞，退輔會主委馮世寬（右）上午特別前往慰勞，並以視訊方式向第一線的醫護打氣。圖／台中榮總提供
疫情緊張，台中榮民總醫院近日十分辛勞，退輔會主委馮世寬（右）上午特別前往慰勞，並以視訊方式向第一線的醫護打氣。圖／台中榮總提供

台中榮總 疫苗 馮世寬

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